Deshalb sind die Anwohner in Füssen-West gegen Wohnungsbau am Dreitannenbichl

28.07.2022 | Stand: 06:17 Uhr

Füssen „Die Politik sagt nicht an jeder Stelle alles.“ So lautete ein Vorwurf, den Eberhardt Schneider formulierte, als sich Politik und Bürger am Dreitannenbichl erneut zum Gespräch trafen. Der Mann, dessen Frau eine Wohnung im Füssener Westen hat, warf den Verantwortlichen sogar eine „strategische Vorenthaltung von Informationen“ vor.

Deshalb drängt die Stadt Füssen so auf den Bau neuer Wohnungen

Ein Satz, den CSU-Stadtrat Peter Hartung so nicht auf sich sitzen lassen wollte. „Wir stehen in der Verpflichtung, in Sachen Wohnraumpolitik das zu prüfen, was möglich ist“, sagte Hartung. Zumal es sich beim Dreitannenbichl um ein städtisches Grundstück handle. Eines der letzten, das noch für ein solches Projekt in Frage käme, nach dem Vorhaben in der Ziegelwies und der Floßergasse scheiterten. Dabei seien Stadtrat und Bürgermeister transparent gewesen und hätten sich sogar drei Mal vor Ort mit Bürgern zum Gespräch getroffen. Schneider hatte seine Aussage auf die mögliche Gebäudehöhe bezogen und von Gerüchten berichtet, wonach von bis zu sieben Geschossen die Rede gewesen sei. „Das hat so niemand jemals gesagt“, erklärte Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

"Wollen nicht, dass der dörfliche Charakter zum städtischen verkommt"

Zwei weitere Anwohner hatten zuvor klargemacht, warum ihnen der Dreitannenbichl in seiner bisherigen Form so am Herzen liegt: „Wir wollen nicht, dass der dörfliche Charakter hier zum städtischen verkommt“, sagte Udojörg Wiedemann. Der Dreitannenbichl sei ein besonderes Kleinod, das erhalten bleiben müsse.

In Füssen-West mangelt es an Grünstreifen

Evi Vesenmayer zitierte aus dem Flächennutzungsplan, wonach dem Füssener Westen vor Jahren auf Seite 41 ein Defizit bei der Begrünung attestiert worden war. „Lesen das die Stadträte nicht“, fragte Vesenmayer. „Hier leben unter anderem Fledermäuse, ein Uhu und es weiden Kühe – da kann man doch kein Hochhaus nei zimmern“, sagte Vesenmayer. Zwar betonten sowohl Bauamtsleiter Armin Angeringer, als auch der Bürgermeister, solche Umweltaspekte würden in einem möglichen Bebauungsplanverfahren von den Behörden geprüft. Doch die Stimmung unter den rund 50 anwesenden Bürgern blieb misstrauisch. Auch Ehrenbürger Alfred Köpf meldete sich schließlich noch zu Wort und sagte mit bebender Stimme: „Wehret den Anfängen.“ (sib)