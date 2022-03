Rasenmäher-Boliden aus ganz Deutschland kommen 2023 nach Rückholz

Viele Aufsitzrasenmäher gehen bei der Deutschen Meisterschaft 2023 in Rückholz an den Start. Der Aufsitzrasenmäher-Verein erwartet bis zu 100 Teilnehmer.

24.03.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Nach internen Clubmeisterschaften sowie Allgäuer und Bayerischer Meisterschaft soll im nächsten Jahr die Deutsche Meisterschaft folgen: Der Rückholzer Aufsitzrasenmäher-Verein will dann Rasenmäher-Boliden mit ihren Fahrern aus ganz Deutschland im sieben-Weiher-Dorf im südlichen Ostallgäu versammeln. Bei der zweitägigen Veranstaltung werden maximal 100 Teilnehmer an den Start gehen können.

Musikverein ist dabei

Für die Teilnehmer ist ein Kameradschaftsabend am Samstag des Meisterschafts-Wochenendes geplant. Der Musikverein hat laut Vereinschef Franz Weber schon zugesagt. Auch Preise und Sponsoren sind bereits an Bord. Allerdings soll das Ereignis in den sozialen Medien noch besser bekannt gemacht werden. Auch sonst will sich der Verein verstärkt der Öffentlichkeit präsentieren, wie Vereinschef Weber auf der Jahresversammlung betonte. Daher sind geplant: ein Radausflug im Mai, der große Jahresausflug im September, im Dezember eventuell ein Skirennen.

Eigener Parcours für Kinder

Die Vereinsmeisterschaft im September soll durch ein Kinderprogramm für Familien noch interessanter werden, wobei an diesem Termin alle Gründungsmitglieder geehrt werden sollen. Angeregt wurde weiter, einen Kinderparcours aufzubauen, damit die Kleinen nicht nur zuschauen müssen. Außerdem soll das fünfjährige Gründungsjubiläum nachgeholt werden, das voriges Jahr hätte stattfinden sollen, aber der Corona-Pandemie zum Opfer fiel.

Festwagen ist in Arbeit

Heuer will sich der Verein ins kulturelle Leben der Gemeinde besonders einbringen. So wirkt er unter anderem mit einem eigenen Festwagen aktiv mit, wenn der Rückholzer Musikverein anlässlich seines Jubiläums das 33. Musikfest des Bezirks 3/Füssen im Allgäu-Schwäbischen Musikbund ausrichtet. Vereinsboss Weber hat dafür das meiste schon in die Wege geleitet. Das Gefährt werde vierspännig gefahren, Pferde, Wagen und Fahrer seien schon organisiert. Was jetzt noch gebraucht werde, seien Helfer. Mitte Mai soll die Aktion starten, Aufsitzrasenmäher für den Umzug seien bereits zugesagt.

Mit Radausflügen aktiv geblieben

Nach dem Bericht über das Vorjahr durch Schriftführer Kurt Zocher konnte sich Kassier Magnus Boos kurzfassen. Er legte keinen Bericht vor, da vonseiten der Kasse keine Aktivitäten erfolgt seien. Trotzdem ist man nicht untätig gewesen, wie Vorsitzender Weber erinnerte. Der 59 Mitglieder umfassende Verein führte zwei Radausflüge durch, einen in dem Kemptener Wald, den anderen über Vils zum Lechfall.

