Dialektforscher Rinderle spricht in Seeg: Für ihn sind Dialekte eine Sprache der Freiheit

Johannes Rinderle will, dass Dialekte nicht als verhunztes Hochdeutsch gesehen und diskriminiert werden. Warum es bei seinem Vortrag in Seeg unterhaltsam wird.

16.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Dialekte sind kein schlechtes Deutsch oder eine Abart der Standardsprache. Sie sind eine uralte Sprache, die hierzulande diskriminiert werde. So erklärt es Johannes Rinderle. Der Seeger ist freiberuflicher Dialektforscher und hält unter anderem Vorlesungen an der Hochschule Kempten. Am Sonntag, 21. Mai, um 20 Uhr spricht er im Rahmen das bayernweiten Heimat Erlebnistages bei einem Dialektabend im Gemeindezentrum Seeg. Das könnte spannend und unterhaltsam werden, denn beides ist Dialekt laut Rinderle.

Aus dem Erhalt von Dialekten hält sich der Seeger Johannes Rinderle raus

Ihm geht es bei seiner Arbeit gar nicht so sehr darum, den Dialekt zu erhalten. „Da halte ich mich raus“, sagt er und begründet das: Zum einen „kann man den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sprechen“. Zum anderen werde viel ohnehin nicht mehr zu retten sein, denn das, von dem die Meisten heute meinen, es sei Dialekt, sei nur noch ein kleiner Auszug davon. Dialekt sei eine komplette Sprache, nicht nur einzelne Ausdrücke – und sie sei uralt.

Der Begriff flacke für liegen etwa habe seinen Ursprung im Lateinischen. Dort gab es das Wort flaccus. Das bedeutet laut Rinderle soviel wie flach werden. Den Begriff Erdäpfel habe es im Allgäu bereits gegeben, lange bevor man dort Kartoffeln kannte. Die nämlich kamen erst im 17. Jahrhundert von Südamerika nach Deutschland. Das Wort Erdäpfel dagegen hat einen griechischen Ursprung und „meinte damals Melone, Kürbis, alpenveilchen und Kamille“, sagt Rinderle. Da das Alpenveilchen, wenn man es ausgräbt, auch eine Knolle unter dem Boden hat, dachten sich die Leute wohl, der Begriff Erdäpfel würde auch auf Kartoffeln passen. Überhaupt wurden Wörter früher oft so gewählt, dass sie etwas optisch beschrieben. Der Begriff Kipf etwa stammt vom lateinischen cippus für Säule. „Normales Brot war damals rund, also brauchte man ein extra Wort für längliches Brot“, erklärt Rinderle. „Man erkennt an alten Wörtern viel aus der früheren Gesellschaft.“

Schon Kaiser Karl der Große hatte Ogagrägge

Rinderles eigene Arbeit mit Dialekten begann, weil seine Enkelkinder immer weniger Dialekt sprachen. „Deshalb habe ich ein Wörterbuch für sie geschrieben“, berichtet er. Dabei ging es ihm hauptsächlich darum: „Ich will, dass man davon wegkommt, den Dialekt als verhunzte Standardsprache zu sehen.“ Dialekte, egal in welcher Region, gab es lange vor dem standardisierten Hochdeutsch. Im Allgäu etwa wurden das Bairische und das Alemannische seit den Zeiten Karls des Großen, also dem 8. Jahrhundert, gesprochen. Schon der berühmte Kaiser hatte nach dem Schlafen Ogagrägge, also Sand im Auge. Das Standarddeutsch oder heutige Hochdeutsch dagegen habe sich erst aus der Meißner Parteisprache entwickelt, die Martin Luther 1522 für seine Bibelübersetzung verwendete.

Rinderle nennt das Standarddeutsch eine immer wieder reglementierte Sprache, deren Rechtschreibung nicht immer logisch ist. Er erklärt das zum Beispiel anhand des stummen Hs oder der Kombination ie, um einen Buchstaben in die Länge zu ziehen. Beides sei schwer erklärbar. Im Dialekt schreibt man, wie man es hört und benutzt intuitiv einen Doppel-Buchstaben, um einen Laut zu dehnen – zum Beispiel beim Wort Feel (Mädchen). Grundsätzlich aber seien Dialekte selten geschrieben worden, weshalb es keine festgelegte Rechtschreibung dafür gebe. Im Vergleich mit dem Standarddeutsch nennt Rinderle sie „eine Sprache in Freiheit“.

Auch Dialekte sind Regeln unterworfen, sagt der Seeger Dialektforscher

Das bedeutet allerdings nicht, dass Dialekte keinen Regeln unterworfen sind. 65 Abweichungen vom Hochdeutschen hat Rinderle hier zum Beispiel im Zuge seiner Forschungen gefunden. Bei Wörtern aus dem Alemannischen gibt es zum Beispiel kein N am Schluss. Es heißt nicht lesen, sondern lesa. Man gibt das Futter nicht den Hunden, sondern d Hund. Statt „sie sagen“ spricht man „sie saged“. „Diese alte Form ist übrigens auch schon aus der Bibel bekannt, wo es heißt nehmed und essed“, erklärt Rinderle. Auch die Grammatik im Dialekt sei anders. Hochdeutsch würde es zum Beispiel heißen: Ich gebe es ihm. Im Dialekt dagegen: I gib ems.

Wer Dialekt beherrsche, kann nach Aussage des Seegers stolz darauf sein, eine uralte, schwierige Sprache zu sprechen. Stolz auf den Dialekt an sich dagegen könne man nicht sein. Ebenso wenig müsse man sich dafür schämen. „Es ist irrelavant, wie ein Dialekt klingt oder welcher beliebter ist. Sprache ist ein Kommunikationsmittel und das muss funktionieren, nicht schön sein“, betont Rinderle.

