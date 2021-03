Die Ökumene in Füssen liegt ihr stark am Herzen

Am Sonntag wird die neue Pfarrerin Nadine Keyser in der Füssener Christuskirche offiziell in ihr Amt eingeführt. Wo sie überall tätig sein wird.

Von Heike Heel

17.03.2021 | Stand: 09:15 Uhr

Schon wieder gibt es aus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Füssen Neues zu berichten. Nachdem erst im September Pfarrer Peter Neubert seinen Dienst in der Gemeinde angetreten hat, ist jetzt die 32-jährige Pfarrerin Nadine Keyser in die Lechstadt gekommen und hat ihre Pfarrstelle im März übernommen.