Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostallgäu steigt - was das für Einzelhändler in Füssen bedeutet

Wenn die 7-Tage-Inzidenz im Ostallgäu drei Tage über 100 bleibt, wirkt sich das massiv auf das öffentliche Leben aus. Diese Regeln gelten.

11.03.2021 | Stand: 19:11 Uhr

Im Landkreis Ostallgäu ist die Inzidenz nach den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts am Donnerstag auf über 100 gestiegen. „Damit hat der seit Ende Februar zu verzeichnende steigende Trend der Inzidenzzahlen im Landkreis einen Höhepunkt erreicht“, teilt das Landratsamt mit. Hintergrund des Anstiegs vom Wert 50 auf 100 seien neben des Infektionsgeschehenes beim Buchloer Unternehmen Vion „auch viele weitere Infektionen verteilt auf die Kommunen im ganzen Landkreis“. Was genau würde es bedeuten, wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Ostallgäu an den nächsten beiden Tagen über der 100er-Grenze bleibt?