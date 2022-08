Die allererste Biografie Ludovikas

Vortrag Im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau rückt der Historiker Christian Sepp das Bild der Herzogin in Bayern ins rechte Licht. Sie war die Mutter Sisis

22.08.2022 | Stand: 16:57 Uhr

Wenn sie noch am Leben wäre, würde sie sich sicher freuen. Schließlich hat Christian Sepp die frühere Herzogin Ludovika in Bayern in seinem Vortrag im Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau zu einem guten Teil rehabilitiert. Im Rahmen seiner gut einstündigen Ausführungen in der Rubrik „Unbekannte Wittelsbacherinnen“ hat der Politologe und Historiker aus München mit einigen negativen Gerüchten über die Tochter König Maximilians I. Joseph und Königin Karoline von Bayern aufgeräumt. Indem Sepp den 40 Besuchern im Palmenhaus auch sein im März erschienenes Buch „Ludovika. Sisis Mutter und ihr Jahrhundert“ vorstellte, präsentierte er damit gleichzeitig „die allererste Biografie über Ludovika überhaupt“, wie er erklärte.

In sein 500 Seiten starkes, neuestes Werk über einen weiblichen Spross der bayerischen Monarchenfamilie habe er ungefähr drei Jahre Arbeit investiert, wovon ein Jahr für die Recherche sowie zwei fürs Schreiben angefallen seien. Dabei habe er auf „so gut wie nichts zurückgreifen“ können, da vorher meist nur in Werken über andere Personen oder Ereignisse über Ludovika berichtet worden sei. Gleichwohl habe der Tod der damals 83-Jährigen im Jahre 1892 „eine wirkliche Lücke“ gerissen, wie Sepp Marie von Redwitz zitierte, die Ludovikas Renommee damit einst ebenfalls schon aufgewertet habe.

In seinem Vortrag über sein Buch, mit dem Sepp „überhaupt mal ein Bild von Ludovika schaffen“ wollte, hielt er eine Art Plädoyer für die bis dahin in der Literatur ziemlich unbekannte Mutter der weitaus glamouröseren Kaiserin Elisabeth von Österreich alias Sisi. Dabei ließ er unter anderem Ludovikas Enkelin Amelie zu Wort kommen, die ihre Großmutter als lebensfrohe Individualistin schilderte, die ehrlich, vornehm, zwanglos und naturliebend gewesen sei. Im Museum der bayerischen Könige zeichnete Sepp so ein Porträt Ludovikas, das für alle Interessierten an der Familiengeschichte der Wittelsbacher besonders attraktiv sein dürfte.