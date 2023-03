Wie geht es mit der alten Bergstation am Hahnenkamm weiter?

Es gibt große Pläne für die 2010 stillgelegten Seilbahn-Station am Hahnenkamm: Ursprünglich sollte im Tal gebaut werden, nun entsteht etwas Neues am Berg.

04.03.2023 | Stand: 07:33 Uhr

Kehrtwende beim geplanten Hotel-Projekt an der Hahnenkamm-Seilbahn bei Reutte: Statt wie ursprünglich geplant im Tal soll nun oben am Berg gebaut werden. Und zwar schon bis spätestens zum Jahr 2025. Dies bestätigte Eberhard Jehle, Geschäftsführer der Bergwelt Hahnenkamm, nun im Gespräch mit unserer Redaktion. Ganz ausgereift seien die Pläne zwar noch nicht, sagt Jehle. Doch fest steht: Die alte Bergstation aus dem Jahr 1956 soll nun doch nicht abgerissen werden – wie es ursprünglich beabsichtigt war. Sie soll stattdessen touristisch genutzt werden. Womöglich in Form mehrerer Chalets.

