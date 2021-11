Die Besuche der Gräber sind heuer eine nasse Angelegenheit

Der ergiebige Regen sorgte dafür, dass die Gräbersegnung zu Allerheiligen in diesem Jahr in Rieden am Forggensee im Laufschritt erfolgte

01.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Weil es so heftig regnete, segnete „Pfarrer in Ruhe“ Alois Linder die Gräber bei der St. Urbanskirche in Rieden am Forggensee in diesem Jahr geradezu im Laufschritt. Die beiden kleinen Meßdiener, die ihn mit dem Weihrauch und Weihwasser begleiteten, durften aber ihre Schirme aufspannen.

St. Urban derzeit noch eingerüstet

Die Musikkapelle Rieden unter der Leitung von Herta Greif gestaltete die Gedenkfeier musikalisch, wie schon zuvor den Gottesdienst in der Pfarrkirche „Zu den fünf Wunden“. Der Gottesdienst konnte nicht in der Filialkirche St. Urban gehalten werden, weil diese derzeit noch renoviert wird und innen wie außen eingerüstet ist. Vier feierliche Choräle wurden während des kurzen Gottesdienst zum Gedenken an die Toten und der Segnung auf dem Friedhof gespielt. Auch die Angehörigen, die ihrer Toten gedachten, standen heuer mit Regenschirmen an den Gräbern.

