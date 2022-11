Die Chefs entlasten und die Wirtschaft fördern

In Füssen kümmert sich traditionell die Rathausspitze um die Wirtschaftsförderung, bislang mit wenig Erfolg. Welche Änderung aus Sicht unseres Autors die Situation verbessern könnte.

Von Heinz Sturm

04.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Kein Wirtschaftsbeirat, kein Citymanager, kein Wirtschaftsförderer – denn dieser wichtige Bereich ist Chefsache. So ist das nun mal in Füssen. Das gehört schon beinahe zur Tradition: So wie es nun Chefsache für Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Hauptamtsleiter Peter Hartl ist, war es bereits über Jahrzehnte hinweg. Früher war das Duo Paul Iacob und Andreas Rist bei der Wirtschaftsförderung federführend, zuvor hatte Christian Gangl als Bürgermeister die Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben zur Chefsache erklärt. Doch was hat es gebracht? Wenig, wenn man ehrlich ist. Noch immer verzeichnet Füssen viel zu geringe (Gewerbe-)Steuereinnahmen, die Stadt ist weiter strukturschwach und extrem überschuldet.

