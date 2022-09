Die Familie geht für den Lechbrucker Enno Bremermann vor

Der Lechbrucker Gemeinderat Enno Bremermann legt sein Amt nieder und verlässt mit seiner Frau das Dorf. Der Grund ist eine Bitte seiner kranken Tochter.

Enno Bremermann ( CSU) verlässt den Lechbrucker Gemeinderat nach zwei Jahren im Amt. Der Grund dahinter ist ein trauriger: „Meine Frau Anke und ich kehren nicht Lechbruck den Rücken, sondern kommen einer sehr emotionalen Bitte unserer Tochter Jule nach“, sagt Bremermann. „Leider wurde vor einigen Jahren die Krankheit MS bei ihr festgestellt und sie hat sich nicht zum Positiven entwickelt. Aufgrund dessen kam im Frühjahr die Bitte von ihr an uns, etwas näher an ihren Lebensmittelpunkt, der sich in Nürnberg befindet, zu ziehen.“ Ein Abwägen habe es für ihn nicht gegeben. Die Familie gehe vor.

Bremermann lebte fast 29 Jahre lang in Lechbruck

Bremermann hat fast 29 Jahre in Lechbruck gelebt auch die Arbeit im Gemeinderat habe er gerne gemacht. „Es ist eine interessante und in Teilen sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die sich mir und wahrscheinlich auch allen anderen Ratsmitgliedern erst so richtig nach ein bis zwei Jahren im Amt in seiner vollen Breite zeigt“, sagt er. Er habe dort schwierige und schöne Momente erlebte und es helfe ihm im derzeit, an die schönen zurückzudenken.

„An die Gemeinde Lechbruck am See möchte ich appellieren: Seid euch jeden Tag aufs Neue bewusst, in welchen wunderschönen, gut strukturierten und aufgeschlossenen Ort ihr euer Leben verbringen dürft. Helft mit, dieses Lechbruck voranzubringen, Schützenswertes zu erhalten und Neuerungen nicht gleich in Gänze abzulehnen“, sagt Bremermann. Seinem Nachfolger, Franz Leiß, wünscht er, dass „seine Ideen gehört werden, dass sein Wort geschätzt wird und das er sich im Gemeinderat rundherum akzeptiert fühlt“.

An Lechbruck hat Bremermann alles gefallen

Auf die Frage, was im in Lechbruck besonders gefallen hat, hat Bremermann eine klare Antwort: „Alles. Ob es das sehr schöne Wohngebiet am Steinhäubl mit seinen vielfältigen Menschen ist, ob es alle persönlichen Erinnerungen an Lechbruck und seiner wunderschönen Umgebung sind, ob es die vielfallt des Dorfes ist, ob es das Team Essen auf Rädern ist, ob es ... Die Liste wird, je länger ich nachdenke, immer länger! Deswegen sage ich alles.“

Sein neuer Wohnort befindet sich in der Gemeinde Ellingen bei Weißenburg. „Zurzeit versuche ich mich an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Ich arbeite schwer daran. Es ist nicht leicht. Glaubt mir, 29 Jahre ist eine lange Zeit. Ich vermisse Euch jeden Tag. Aber: Ich schaue mit meiner lieben Frau Anke nach vorne. Denn unser Motto im Leben heißt: Versprochen ist versprochen“, sagt Bremermann.

