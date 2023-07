„Die Farbigkeit im Haus war gigantisch“: Wie in Wildsteig eine Pilgerherberge entsteht

In Wildsteig wird aus einem über 100 Jahre alten Sozialhaus eine Pilgerherberge. Ein Baustellenbesuch zeigt, wie Restaurator Stefan Herterich das Flair erhält.

09.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Geht nicht, gibt’s nicht“, lautet die Essenz eines Gesprächs mit Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer und dem Restaurator Stefan Herterich. Die beiden sind es nämlich, die für den Erhalt und die Restaurierung des ehemaligen Sozialhauses federführend verantwortlich sind und dem Gebäude eine neue Bestimmung geben.

Sozialhaus in Wildsteig 1908 mit sechs Wohnungen erbaut

Im Jahr 1908 wurde das Haus für sozial schwache Menschen mit sechs Wohneinheiten in Wildsteig in Kirchennähe erbaut. Bis vor drei Jahren wohnte dort eine Frau, die inzwischen umgezogen ist. Am Urzustand des Gebäudes wurde nichts verändert, es wirkte daher für viele Bürger nicht mehr zeitgemäß und einige sprachen sich für den Abriss aus. Da das Gebäude denkmalrechtlich bis dahin nicht geschützt war, wäre das auch möglich gewesen. Dann kam der Restaurator Stefan Herterich ins Spiel. „Wir haben ihn gefragt, weil er ein Spitzenmann ist und aus nichts etwas machen kann, das hat er schon bei mehreren Arbeiten im Dorf gezeigt“, sagt Bürgermeister Taffertshofer über den Restaurator. Herterich erstellte ein Konzept, indem das Gebäude zu einer Pilgerherberge umgestaltet werden soll. Da Wildsteig an drei Pilgerwegen liegt, Übernachtungsmöglichkeiten für eine Nacht rar sind und das Gebäude archivarisch bereits als Pilgerherberge erwähnt wurde, lag diese Nutzung nahe.

Viel Fingerspitzengefühl beim Abtragen alter Farbschichten

Bei der Besichtigung der Baustelle wird augenscheinlich, was der Bürgermeister meint, denn der Techniker und Restaurator legt Hand an, wo es nötig ist. Er ließ viel Fingerspitzengefühl walten, als er die einzelnen Farbschichten abtrug, die in über 100 Jahren aufgebracht worden waren. „Die Farbigkeit im Haus war gigantisch“, ist Herterich begeistert, „das möchten wir den Gästen zeigen“. In jedem Raum legte der Restaurator Teile von Wänden oder Decken frei, um deren Gestaltung zu zeigen, die in jedem Zimmer verschieden war. Auch die Fassade war farbig und wird wieder originalgetreu hergestellt.

„Wir möchten das Flair des Hauses erhalten“, stellt Herterich seine Intention der Restaurierung dar. Dass dies gelingen wird, steht nicht in Frage, denn er lässt neben Sachverstand auch viel Gefühl bei seiner Arbeit walten. Viele kleine Details machen dies deutlich. „Wir erhalten, was möglich ist, und kombinieren es mit modernen Naturmaterialien, so dass das Gebäude den neuesten Standards entspricht“, sagt Herterich. Auch dem Bürgermeister ist wichtig, ressourcenschonend mit Baumaterial umzugehen, „daher verwenden wir die Dachziegel der alten Bäckerei, die abgerissen wird, für die Herberge.“ Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, außerdem wird die Herberge an das derzeit in Wildsteig entstehende und mit Hackschnitzeln betriebene Nahwärmenetz angeschlossen. Im Innenraum wurden unterhalb der Fenster Wandheizungen installiert, damit man auch an den Außenwänden gemütlich sitzen kann und den Platz optimal ausnutzt.

Gebäude in Wildsteig steht unter Denkmalschutz

Herterichs Konzept überzeugte auch die Verantwortlichen des Denkmalamts, so dass das Gebäude im August vergangenen Jahres unter Denkmalschutz gestellt wurde. „Fördermittel wurden uns von dieser Seite zugesagt“, berichtet der Bürgermeister. Der Eigenanteil der Gemeinde belaufe sich auf 300.000 Euro. „Dieser Kostenrahmen konnte nur gehalten werden, weil Stefan Herterich mit seinem Team die vorhandene Substanz erhält und mit den Mitteln sorgsam umgeht“, sagt Taffertshofer. Der Restaurator arbeitet neben den polnischen Arbeitern Pawel und Gregor ausschließlich mit einheimischen Firmen zusammen und lobt deren Leistung. „Die kurzen Wege und das gute Miteinander machen die Zusammenarbeit angenehm.“ Nur so könne die Bauzeit von etwa einem Jahr eingehalten werden.

Die künftige Pilgerherberge bietet Übernachtungsmöglichkeiten für insgesamt 16 Personen, eine Selbstversorgerküche, einen Essplatz, einen Aufenthaltsraum sowie Damen- und Herrenwaschräume. Im ersten Stock wird die künftige Betreiberin der Herberge eine Wohnung beziehen.

Wer dieses Wildsteiger Kleinod besichtigen möchte, hat dazu am Sonntag, 10. September, im Rahmen des Tags des offenen Denkmals Gelegenheit.