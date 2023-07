Die Feuerwehr Eisenberg feiert Jubiläum mit einem großen Fest

Die Feuerwehr Eisenberg feiert am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Dabei wird ein Schatz von 1951 erstmals wieder öffentlich präsentiert.

29.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg feiert an diesem Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen. Den Auftakt zum Festwochenende gibt am Freitagabend eine „Fire-Feier“ im Festzelt. Am Sonntag folgen der Festgottesdienst und viel Programm am Feuerwehrhaus.

Vorsitzender Robert Fritz hat mit seinem Vorstand umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um die Festlichkeit gut über die Bühne zu bringen. Die wichtigste Maßnahme war neben all den organisatorischen Aufgaben im Vorfeld der Feier die Sanierung der Vereinsfahne aus dem Jahr 1951, die von Grund auf überholt rechtzeitig zum Jubelfest wieder in Eisenberg eingetroffen ist, wo sie am Festsonntag zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird. Sie enthält auch einige Stickereien der ursprünglichen Vereinsfahne, die bereits im Jahr 1897 geweiht worden war. Patenverein ist die Freiwillige Feuerwehr Hopferau.

Die Feuerwehr Eisenberg hat zwei Standorte

Nun freut sich Vorsitzender Fritz mit Kommandant Christoph Kössel auf die zwei festlichen Tage und hofft, dass das Wetter mitspielt.

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg hat zwei Standorte. Den Hauptstandort bildet der Stützpunkt in Eisenberg, der zweite Standort befindet sich im Ortsteil Zell. Der aktiven Mannschaft gehören derzeit 65 Mitglieder an, davon sind sechs Frauen. Über Nachwuchs braucht sich die Eisenberger Feuerwehr keine Sorgen zu machen: In diesem Jahr konnten sieben junge Personen neu für das Ehrenamt gewonnen werden. Sie absolvieren derzeit die Modularen Truppmannausbildung (MTA), um sich auf ihren aktiven Dienst vorzubereiten.

Gegründet wurde die Feuerwehr Eisenberg mit 81 Mitgliedern

Gegründet worden war die Truppe im Jahr 1873 als Freiwillige Feuerwehr Zell mit damals 81 Mitgliedern. Vorausgegangen war ein Brand im Ortsteil Weizern. 1929 beschaffte man eine Motorspritze und 1936 benannte man sich in Freiwillige Feuerwehr Eisenberg um. Die Auslieferung einer 1943 bestellten Tragkraftspritze TS 8 verzögerte sich wohl wegen des Krieges auf das das Jahr 1946. Einen zusätzlichen Stützpunkt erhielt die Wehr 1960 im Ortsteil Schweinegg. Es folgten die Beschaffungen von zwei VW-Kastenwagen als Löschfahrzeuge (1962), einer neuen TS 8 für den Stützpunkt Zell (1963) sowie eines Heuwehrgerätes (1970). Es war das erste in der näheren Umgebung. Mit ihm konnten viele Einsätze wegen sich entzündeter Heustöcke im letzten Moment verhindert werden.

1977 beschaffte die Feuerwehr ein neues Löschfahrzeug, ein LF 8 der Marke Magirus Deutz. 1982 wurde ein neues Feuerwehrhaus mit Schulungsraum im Ortsteil Zell errichtet und 1988 das heutige Feuerwehrhaus in Eisenberg. Nach dem Beitritt zum Kreisfeuerwehrverband Ostallgäu im Jahr 1994 gingen die Beschaffungen mit der eines weiteren LF8 der Marke Opel Blitz (1997), eines VW-Busses als Mannschaftstransportwagen (2005), eines neuen LF10/6 der Firma Rosenbauer (2011) sowie eines VW T6 von der Stadt Sonthofen als MTW weiter.

Unvergessene Einsätze der Feuerwehr Eisenberg

In den vergangenen 25 Jahren musste die Freiwillige Feuerwehr auch einige größere Einsätze bewältige. So 1998 beim Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens und eines Handwerksbetriebes in Oberreuten. Ein landwirtschaftliches Anwesen in Oberdolden stand 2004 in Flammen. Aufgrund der schlechten Löschwasserversorgung vor Ort mussten damals zwei Förderleitungen zum nahegelegenen Kögelweiher gelegt werden. Die Brandfläche betrug mehr als 600 Quadratmeter. Bei weiteren Großbränden in der Region leisteten die Eisenberger Feuerwehrleute Mithilfe. So beim Großbrand 2009 beim Wiesbauer in Hopferau und 2013, als das Sägewerk Heiserer bei Roßhaupten in Flammen stand. Auch beim Großbrand eines Bauernhofs in Hopfen 2020 unterstützten die Eisenberger die örtliche Wehr.

Das Festprogramm der Feuerwehr Eisenberg