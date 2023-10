Die Firma BauAss Köpf in Hopferau startete vor 125 Jahren mit einem Rossfuhrwerk

Warum Peter Köpf vor 125 Jahren den heutigen Betrieb BauAss Köpf in Hopferau gründete. Das Familienunternehmen blickt zuversichtlich in die Zukunft.

15.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nach seiner Lehre war ihm klar: Er möchte sich selbstständig machen. Also fragte Peter Köpf 1898 seinen Meister, welchen Standort er ihm empfehlen würde. Sein Tipp: Bleib in deinem Heimatort, dann sparst du dir die lange Anfahrt mit dem Rossfuhrwerk. Das war vor 125 Jahren und damit begründete der gelernte Maurer das Familienunternehmen BauAss Köpf, das bis heute erfolgreich ist.

Heute steht Wolfgang an der Spitze des Unternehmens und wird von seinem Onkel Manfred und einem starken Team unterstützt. Josef, der Sohn von Firmengründer Peter, übernimmt 1946. „Das waren noch andere Zeiten“, erzählt Manfred Köpf. So sei sein Vater mit einem Motorrad mit Anhänger unterwegs gewesen und habe so die Baumaterialien transportiert. Die beiden Söhne Peter junior und Manfred ergreifen Berufe, um das Erbe des Großvaters weiterzuführen. Manfred lernt Maurer und macht 1981 seinen Meister. Sein Bruder Peter studiert an der Fachhochschule und kehrt nach dem Studium als Bauingenieur an die Spitze des Unternehmens zurück.

BauAss siedelt sich im Gewerbegebiet Hopferau an

Es beginnt eine florierende Zeit. Der Betrieb siedelt sich im Gewerbegebiet an, baut eine große Lagerhalle und vergrößert sich mit den Jahren. Er schafft mit den umliegenden Handwerksbetrieben ein gutes Miteinander, um so den Kunden ein gutes und umfassendes Angebot zu machen. Und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Wolfgang absolvierte eine Ausbildung zum Maurer, sattelte den Meister drauf und steigt dann ins Unternehmen ein. Doch im Dezember 2013 wird Peter Köpf durch einen Unfall aus dem Leben gerissen. „Das war eine sehr schwierige Zeit“, erinnert sich sein Sohn, der von heute auf morgen als junger Mann die gesamte Verantwortung übernehmen musste. „Doch dank unseres tollen Teams auf den Baustellen sowie im Büro habe ich damals den Mut nicht verloren.“ Zusammen mit seiner Mutter Centa, seinen Meistern Manfred Köpf und Rüdiger Benz und den Mitarbeitern schaffen sie es, BauAss Köpf erfolgreich weiterzuführen. Heute hat das Unternehmen 22 treue Mitarbeiter, darunter drei, die bereits seit über 40 Jahren dabei sind.

Ein breites Leistungsspektrum schafft ebenfalls Erfolg. Wichtig ist Wolfgang Köpf, den Kunden eine gute Beratung und eine qualitativ hochwertige Arbeit zu bieten. Besonders dabei: „Wir bieten bei Neubauten schlüsselfertige Lösungen. Dabei arbeiten wir mit den unterschiedlichsten Gewerken zusammen. Ich steuere die einzelnen Bau- und Arbeitsabschnitte, so dass der Neubau schnell und präzise erledigt wird.“ Aber auch in Sachen Sanierungsmaßnahmen hat sich BauAss Köpf einen Namen gemacht. Dabei liegt ein besonderes Augenmerk auf der energetischen Sanierung nach neusten gesetzlichen Vorschriften.

Trotz der zurzeit nicht so rosigen Aussichten im Baugewerbe blickt Wolfgang positiv in die Zukunft. „Wir sind breit aufgestellt und machen von der kleinsten Reparatur bis zu Mehrfamilienhäusern und Hotelbauten alles. So werden wir die Herausforderungen auch in den nächsten Jahren gut meistern.“