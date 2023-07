Die Firma Bihler stockt Zahl der Ausbildungsplätze in Füssen und Halblech auf

Weltmarktführer und Familienunternehmen: Bihler lädt zum Tag der Ausbildung nach Füssen ein. Welchen Tipp der 15-jährige Ben schon beherzigt hat.

Das traditionsreiche Familienunternehmen Bihler, weltweit führender Systemlieferant in der Stanzbiege-, Schweiß- und Montagetechnik, hatte wieder zum „Tag der Ausbildung“ in die Werkshallen in Füssen-West eingeladen. Unter den vielen Besuchern, die sich informierten, waren einige potenzielle Azubis, die meist in Begleitung der Eltern einen Rundgang zu acht Stationen unternahmen und hier ihre Ansprechpartner fanden.

"Die Ausbildung bei Bihler ist im Ostallgäu eine Institution"

„Die Ausbildung bei Bihler in technischen und kaufmännischen Berufen ist eine Ostallgäuer Institution. Aktuell legen 96 junge Leute bei uns den Grundstein für ihre spätere Karriere“, sagte Gloria Schiel. Sie ist seit einem Jahr als Personalreferentin mit dem Schwerpunkt Ausbildung im Einsatz.

Seit 60 Jahren ist Bihler Ausbildungsbetrieb. Noch immer gilt ein Tipp, den der 15-jährige Ben aus Füssen schon beherzigt hat: Ein Praktikum machen. Der Schüler stammt aus einer Bihler-Familie – schon der Großvater hatte für Bihler gearbeitet – und war mit der Mutter zum Info-Tag gekommen, um noch offene Fragen zu klären. „Ich habe noch ein ganzes Jahr Zeit, um mich zu entscheiden“, meinte Ben. Er will auch noch andere Möglichkeiten kennenlernen.

Bihler kann seine Ausbildungsplätze besetzen

Anders als andere Ausbildungsbetriebe in der Region kann Bihler seine Plätze bis zum Ausbildungsstart am 1. September besetzen. „Weil das Interesse so groß war, haben wir aktuell die acht Ausbildungsplätze für Werkzeugmechaniker auf nunmehr zehn aufgestockt“, berichtet die Personalreferentin. Dadurch gehen insgesamt 25 Azubis an den Start. Dass Mädchen gern Industriekauffrau werden wollen, wurde von einer jugendlichen Dreiergruppe demonstriert. „Junge Frauen erlernen bei uns auch technische Berufe, zu Beispiel in der Mechatronik oder Lagerlogistik“, betonte Schiel. „Wie die Berufswelt funktioniert“ wollte Magdalena aus Eisenberg hier erfahren.

Jugendliche dürfen selbst gefertigte Schreibtischleuchte mitnehmen

Ein Höhepunkt der Veranstaltung: Die Jugendlichen durften eine Schreibtischleuchte mit nach Hause nehmen, die sie selbst unter Anleitung gefertigt hatten.

Oft gestellt wurde übrigens die Frage, wo die Berufsschule zu finden ist, denn die Ausbildung erfolgt immer im dualen System. Partner des Unternehmens sind je nach Ausbildungsgang die Berufsschulen in Kempten, Memmingen und Kaufbeuren.