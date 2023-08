Die fünf Open Airs am Forggensee locken insgesamt 40.000 Besucher an

Die Resonanz und das Wetterglück freuen den Veranstalter Allgäu Concerts. Ärger gab es aber auch. 2024 sind erneut fünf Konzerte geplant. Wer ist dabei?

31.07.2023 | Stand: 07:44 Uhr

Die Lust am Musikhören und Feiern unter freiem Himmel ist riesig: Rund 40.000 Menschen sind in den vergangenen zwei Wochen nach Füssen gefahren, um am Forggensee-Ufer beim Festspielhaus die fünf Konzerte mit Pop und Rock zu genießen.

