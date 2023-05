Die Geierwally-Bühne im Tiroler Lechtal feiert Geburtstag

Ein geschnitzter „Geier“ – so bezeichnete man einst alle Greifvögel –, den sie als Geschenk erhalten hatte, erinnert die Theaterfrau Claudia Lang-Forcher an ihre Rolle als Geierwally im gleichnamigen Freilichttheater in Elbigenalp. Die hat auch Geburtstag: sie wird heuer 30 Jahre alt.