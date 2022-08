Die Gottesmutter wird zur Himmelskönigin

Am 22. August wird die Krönung Mariens gefeiert. Ihre Darstellungen, auch in Füssen, ähneln Göttinnen. Im Gegensatz zu diesen hält die Verehrung Mariens an.

21.08.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Am 22. August wird die Krönung Marias gefeiert. Kurz nach ihrer Himmelfahrt wird somit die himmlische Krönungszeremonie in den Mittelpunkt gerückt. Maria Regina (lateinisch für Regentin oder Königin). Ab dem 5. Jahrhundert wurde die Gebenedeite Maria, von der „einfachen Magd des Herrn“ zur Gekrönten und stand damit vielen irdischen Königinnen dieser Zeit gegenüber. Die „Quotenfrau“ der katholischen Kirche wurde nun in der Kunst als mächtige Herrscherin und Königin dargestellt. Fortan wurde die Frauenfigur in kostbaren, goldverzierten Roben mit den Insignien der Macht wie Krone und Zepter in der rechten und dem segnenden Kind, dem Reichsapfel oder Himmelsglobus in der linken Hand ausgestattet.

Römer verehrten Tanit als Himmelskönigin

Woher kamen eigentlich diese verschiedenen Rollenbilder der Maria? Trotz der päpstlichen Erhebung in den Adelsstand sollte sie ihre Macht ausschließlich als milde, fürsprechende, verstehende und tröstende Friedensbringerin und als Schmerzensfrau, als Pietà einsetzen. Also eine Himmelskönigin der Herzen mit den Attributen einer liebenden Mutter und keiner machthungrigen Herrscherin oder gar einer Göttin – schon gar nicht einer lustvollen Fruchtbarkeitsfigur mit Sex-Appeal. In den bildlichen Darstellungen gibt es verblüffende Parallelen zu Göttinnen anderer Kulturen. Wurden manche Merkmale eventuell aus älteren Götterkulturen oder gar heidnischen Festen übernommen? In weiten Teilen des Römischen Reiches wurde Mitte August ein Kuchenfest zu Ehren der heidnischen Göttin Tanit gefeiert. Sie wurde auch unter dem Namen Regina Caeli (Himmelskönigin) verehrt. Die römische Göttin des Pantheons Juno wurde als Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin angebetet. Sie hatte einen Kranz aus zwölf sternenartigen Juwelen um ihr Haupt und stand auf einer Mondsichel – lange vor den Offenbarungen des Johannes.

Isis hat Flügel als Schutzmantel

In Ägypten, dem Römischen Reich und großen Teilen Griechenlands war die orientalische Göttin Isis sehr beliebt. Dargestellt wird sie als Königin, stolz sitzend auf einem Thron, einen kleinen Sohn an ihrer Brust. Unter ihren breiten Flügelschwingen finden die Gläubigen Schutz. Eine gefiederte Schutzmantel-Isis! So viele Zufälle? Vielleicht – oder wurden aus den bunten Bildergeschichten und Ritualen anderer Göttinnen-Kulturen in einer Zeit, in der die meisten Gläubigen noch nicht lesen konnten, gängige, beliebte und bekannte Motive ins Christentum übertragen? Von der ägyptischen Himmelsmutter Isis zur römisch-katholischen Himmelskönigin Maria?

Als Patrona Bavatiae bis heute verehrt

Während die Göttinnen der Vergangenheit zu Götzenbildern mutierten, hält die Anbetung und Verehrung der Gottesmutter bis heute an. Als königliche Patrona (Beschützerin) wurden ihr seinerzeit ganze Länder zu Füßen gelegt, auch Bayern (1916 durch Papst Benedikt XV.). Ein weiter Weg, von der Gnaden-Maria, gratia plena, über die ärmliche Gebärerin im Stall zur Patrona Bavaria, der gekrönten Beschützerin Bayerns.

Zwei besonders schöne Darstellungen der Patrona Bavariae finden sich in der Füssener Krippkirche und in der Marienkapelle auf der Hirschwiese am Kalvarienberg.

Lesen Sie auch

Museum in Kempten Im APC kann man die Geschichte der Römer in Kempten hautnah erleben

Lesen Sie auch: Darum ist der Kalvarienberg in Füssen so besonders