Die Reichsgründung war das Ende eines eigenständigen Bayerns. Hat Ludwig II. damit sein Land verraten?

19.01.2021 | Stand: 08:18 Uhr

Bayerns Rolle bei der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1871 ist auch nach 150 Jahren dieses denkwürdigen Ereignisses höchst umstritten. Verkaufte König Ludwig II. sein Land, um seine Königsschlösser bauen zu können oder war der junge Monarch ein Spielball des preußischen Machtstrebens?

Als Ludwig II. 1864 mit 19 Jahren den Thron bestieg, war der Streit des deutschen Dualismus zwischen Österreich und Preußen bereits voll ausgebrochen und mündete 1866 in einen Krieg, der die Entscheidung zugunsten von Preußen und einer kleindeutschen Lösung brachte. Bayern gehörte 1866 zu den Kriegsverlierern an der Seite Österreichs und wurde in eine Zwangsallianz mit Preußen genötigt. Die politische Landschaft war damals in Bayern gespalten: Die patriotischen Partikularisten machten Stimmung gegen Preußen, andere befürworteten den Anschluss durch eine starke Stellung Bayerns innerhalb Deutschlands.

Ludwig II. wollte die Gunst der Stunde nutzen und hatte sogar die Idee einer Kaiserrotation zwischen Hohenzollern und Wittelsbachern. Der Machtpolitiker Otto von Bismarck hatte jedoch andere Pläne mit dem noch unerfahrenen jungen König. Er bot dem damals schon bauhungrigen Monarchen jährlich 300 .000 Goldgulden und Verschwiegenheit gegenüber dem bayerischen Kabinett an, wenn Ludwig II. im Gegenzug den Preußenkönig Wilhelm zum Kaiser proklamieren würde. Ludwig nahm notgedrungen an und verabschiedete sich aus der Politik. Die Verhandlungen führte fortan der bayerische Diplomat und Oberstallmeister Maximilian Graf von Holnstein. 55.000 Soldaten aus Bayern zogen 1870 an der Seite Preußens ins Feld gegen Frankreich, darunter auch viele aus dem Füssener Land.

Kaiserproklamation Wilhelms in Versailles

Am 30. November 1870 unterzeichnete Ludwig II. den von Bismarck diktierten „Kaiserbrief“, in dem die Kaiserkrone dem Hohenzollernkönig angetragen wurde. Frankreich verlor den Krieg. Am 18. Januar 1871 erfolgte im Spiegelsaal von Versailles die offizielle Kaiserproklamation Wilhelms. Die bayerische Abgeordnetenkammer stimme am 21. Januar der Reichsgründung formal zu. Ludwig unterzeichnete am 30. Januar rückwirkend zum 1. Januar 1871 den Beitritt des Königreichs zum Deutschen Kaiserreich. Bayern hatte damit seine Eigenständigkeit verloren. Es blieben nur Reservatrechte im Post- und Eisenbahnwesen und bei der Bier- und Branntweinsteuer. Den militärischen Oberbefehl behielt Preußen.

1 von 15 Das Leben von König Ludwig II. ist sagenumwoben. Er gilt als der Märchenkönig, der sich mit seinen prunkvollen Bauten Traumwelten erschuff. Am 13. Juni 1886 starb der König unter mysteriösen Umständen. Bild: dpa Das Leben von König Ludwig II. ist sagenumwoben. Er gilt als der Märchenkönig, der sich mit seinen prunkvollen Bauten Traumwelten erschuff. Am 13. Juni 1886 starb der König unter mysteriösen Umständen. Bild: dpa 2 von 15 Ludwig kommt am 25. August 1845 im Schloss Nymphenburg in München zur Welt. Er ist der erste Sohn von Prinzessin Marie von Preußen und Kronprinz Maximilian, dem ältesten Sohn von König Ludwig I. Bild: Ursula Düren, dpa Ludwig kommt am 25. August 1845 im Schloss Nymphenburg in München zur Welt. Er ist der erste Sohn von Prinzessin Marie von Preußen und Kronprinz Maximilian, dem ältesten Sohn von König Ludwig I. Bild: Ursula Düren, dpa 3 von 15 1848 dankt König Ludwig I. ab. Kronprinz Maximilian, der Vater von Ludwig wird König von Bayern. Die königliche Familie verbringt ihrer Sommeraufenthalte im Schloss Hohenschwangau. Bild: Benedikt Siegert 1848 dankt König Ludwig I. ab. Kronprinz Maximilian, der Vater von Ludwig wird König von Bayern. Die königliche Familie verbringt ihrer Sommeraufenthalte im Schloss Hohenschwangau. Bild: Benedikt Siegert 4 von 15 Ludwig besucht 1861 erstmals die Oper "Lohnegrin" von Richard Wagner und ist begeistert von dem Komponisten. 1864 treffen sich die beiden das erste Mal in der Münchner Residenz. Es ist der Beginn einer besonderen Beziehung. Ludwig unterstützt den verschuldeten Komponisten fortan finanziell. Er sieht in ihm nicht nur einen Künstler, sondern auch eine Art Vaterfigur. 1864 stirbt Ludwigs Vater nach kurzer Krankheit. Ludwig wird König von Bayern. Bild: Peter Kneffel Ludwig besucht 1861 erstmals die Oper "Lohnegrin" von Richard Wagner und ist begeistert von dem Komponisten. 1864 treffen sich die beiden das erste Mal in der Münchner Residenz. Es ist der Beginn einer besonderen Beziehung. Ludwig unterstützt den verschuldeten Komponisten fortan finanziell. Er sieht in ihm nicht nur einen Künstler, sondern auch eine Art Vaterfigur. 1864 stirbt Ludwigs Vater nach kurzer Krankheit. Ludwig wird König von Bayern. Bild: Peter Kneffel 5 von 15 1867 reist Ludwig zur Wartburg bei Eisenach in Thüringen. Bild: Swen Pförtner 1867 reist Ludwig zur Wartburg bei Eisenach in Thüringen. Bild: Swen Pförtner 6 von 15 Erste Pläne für das Schloss Neuschwanstein werden 1868 entwickelt. Zunächst wurde der Torbau errichtet, der am 11. Juni 1872 Richtfest hatte und Ende 1873 bezugsfertig war. Das Obergeschoss diente Ludwig II. jahrelang als Wohnung. Bild: Stadtarchiv Füssen Erste Pläne für das Schloss Neuschwanstein werden 1868 entwickelt. Zunächst wurde der Torbau errichtet, der am 11. Juni 1872 Richtfest hatte und Ende 1873 bezugsfertig war. Das Obergeschoss diente Ludwig II. jahrelang als Wohnung. Bild: Stadtarchiv Füssen 7 von 15 1873 erwirbt König Ludwig II. die Herreninsel im Chiemsee. Bild: Siegfried Kerscher 1873 erwirbt König Ludwig II. die Herreninsel im Chiemsee. Bild: Siegfried Kerscher 8 von 15 Klnig Ludwig II. besucht 1876 anlässlich der Einweihung des Bayreuther Festspielhauses Richard Wagners Bühnenstück "Der Ring des Nibelungen". Bild: Armin Weigel Klnig Ludwig II. besucht 1876 anlässlich der Einweihung des Bayreuther Festspielhauses Richard Wagners Bühnenstück "Der Ring des Nibelungen". Bild: Armin Weigel 9 von 15 1878 wird der Grundstein des Schlosses Herrenchiemsee gelegt. Der Bau ist ein lang geplantes Versaille-Projekt König Ludwigs. Bild: Matthias Balk 1878 wird der Grundstein des Schlosses Herrenchiemsee gelegt. Der Bau ist ein lang geplantes Versaille-Projekt König Ludwigs. Bild: Matthias Balk 10 von 15 Im selben Jahr, 1878, wird das Schloss Linderhof bei Ettal in Bayern vollendet. 1884 werden dessen Schlafzimmer nochmals umgebaut. Bild: Karl-Josef Hildenbrand Im selben Jahr, 1878, wird das Schloss Linderhof bei Ettal in Bayern vollendet. 1884 werden dessen Schlafzimmer nochmals umgebaut. Bild: Karl-Josef Hildenbrand 11 von 15 Bei Schloss Linderhof ließ König Ludwig eine künstliche Tropfsteinhöhle anlegen, die Venusgrotte. Er ließ in der Grotte einerseits den 1. Akt der Oper „Thannhäuser“ von Richard Wagner in Szene setzen, andererseits das Motiv der Blauen Grotte von Capri. Dafür konnte die Grotte in verschiedenen Farben künstlich beleuchtet werden, wofür eines der ersten Elektrizitätskraftwerke der Welt geschaffen wurde. Die Grotte wurde in nur zwei Jahren Bauzeit errichtet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand Bei Schloss Linderhof ließ König Ludwig eine künstliche Tropfsteinhöhle anlegen, die Venusgrotte. Er ließ in der Grotte einerseits den 1. Akt der Oper „Thannhäuser“ von Richard Wagner in Szene setzen, andererseits das Motiv der Blauen Grotte von Capri. Dafür konnte die Grotte in verschiedenen Farben künstlich beleuchtet werden, wofür eines der ersten Elektrizitätskraftwerke der Welt geschaffen wurde. Die Grotte wurde in nur zwei Jahren Bauzeit errichtet. Bild: Karl-Josef Hildenbrand 12 von 15 1884 beginnt König Ludwig mit den ersten konkreten Planungen der Burg Falkenstein bei Pfronten. Es sollte sein letztes großes Projekt werden - noch größer als Neuschwanstein. Der Bau scheiterte jedoch am frühen Tod des Märchenkönigs. Seitdem ist die Ruine Schauplatz zahlreicher Mythen. So sollen die Nazis dort Schätze vergraben haben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand 1884 beginnt König Ludwig mit den ersten konkreten Planungen der Burg Falkenstein bei Pfronten. Es sollte sein letztes großes Projekt werden - noch größer als Neuschwanstein. Der Bau scheiterte jedoch am frühen Tod des Märchenkönigs. Seitdem ist die Ruine Schauplatz zahlreicher Mythen. So sollen die Nazis dort Schätze vergraben haben. Bild: Karl-Josef Hildenbrand 13 von 15 1886 wird König Ludwig als geisteskrank erklärt und auf Schloss Neuschwanstein gefangengenommen. Prinz Luitpold von Bayern übernimmt die Regentschaft. Am 13. Juni stirbt Luwig unter mysteriösen Umständen am Starnberger See. Er ertrinkt zusammen mit seinem Psychater. Bild: Nicolas Armer 1886 wird König Ludwig als geisteskrank erklärt und auf Schloss Neuschwanstein gefangengenommen. Prinz Luitpold von Bayern übernimmt die Regentschaft. Am 13. Juni stirbt Luwig unter mysteriösen Umständen am Starnberger See. Er ertrinkt zusammen mit seinem Psychater. Bild: Nicolas Armer 14 von 15 Der Leichnam des ehemaligen Königs wird in der Gruft der Münchner Michaelskirche beigesetzt. Bild: Felix Hörhager Der Leichnam des ehemaligen Königs wird in der Gruft der Münchner Michaelskirche beigesetzt. Bild: Felix Hörhager 15 von 15 König Ludwig erwacht regelmäßig im Füssener Festspielhaus zum Leben. Vor der Kulisse seines Traumschlosses können Besucher sein Leben in dem Musical Ludwig² verfolgen. Bild: Benedikt Siegert König Ludwig erwacht regelmäßig im Füssener Festspielhaus zum Leben. Vor der Kulisse seines Traumschlosses können Besucher sein Leben in dem Musical Ludwig² verfolgen. Bild: Benedikt Siegert 1 von 15 Das Leben von König Ludwig II. ist sagenumwoben. Er gilt als der Märchenkönig, der sich mit seinen prunkvollen Bauten Traumwelten erschuff. Am 13. Juni 1886 starb der König unter mysteriösen Umständen. Bild: dpa Das Leben von König Ludwig II. ist sagenumwoben. Er gilt als der Märchenkönig, der sich mit seinen prunkvollen Bauten Traumwelten erschuff. Am 13. Juni 1886 starb der König unter mysteriösen Umständen. Bild: dpa

Hatte Ludwig II. Bayern verraten? Eine Frage, die viel Diskussion und kontroverse Meinungen in der Forschung hervorgerufen hat. Einige Idealisten hadern noch heute mit dem Verlust der ideologischen Selbstständigkeit Bayerns. Immer wieder ist von Bestechung des Königs die Rede. Doch gab es wohl kaum eine Alternative. Schließlich hatte Bayern 1866 den Krieg an der Seite Österreichs verloren. Mögliche Zahlungen als Kriegsentschädigung an Preußen ließen kaum einen anderen Weg zu. Ludwig II. hatte sogar Rücktrittsgedanken, weil er nur mehr zu einer Marionette des Preußenkaisers geworden war, und auf der internationalen politischen Bühne kaum mehr eine Rolle spielen sollte.

Ludwig II. lebt im Herzen seiner Anhänger weiter

Der bayerische König verabschiedete sich geistig aus der Politik und entfloh in seine Traumwelten. Dort galten noch die Ideale eines mittelalterlichen Herrscherbildes, die Ludwig II. mit seinen Bauten umsetzen wollte. Der Monarch verbrachte fortan viel Zeit auf den Baustellen seiner Königsschlösser. Seine Minister herrschten eigenständig in München und konfrontierten ihn nur mit Politik, falls Unterschriften notwendig waren. Auch wenn manche Ludwig II. deswegen als Operettenfigur abkanzeln, muss diesen entgegengehalten werden, dass gerade dieser Monarch das Bayern-Klischee von heute geprägt hat. Als sagenumwobener bayerischer König per excellence lebt er im Herzen seiner Anhänger weiter.

