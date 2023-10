Die kanadischen Eishockeyspieler des ERC Lechbruck helfen in Reha-Klinik aus

Die kanadischen Kontingentspieler des ERC Lechbruck arbeiten während ihrer Zeit bei den Flößern in der Rehaklinik Königshof. Eine Win-Win-Situation für alle.

25.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zwei- bis dreimal die Woche Eishockey-Training plus ein bis zwei Spiele am Wochenende - da bleibt noch Zeit übrig. Das dachten sich sowohl der Vorsitzende des ERC Lechbruck, Manfred Sitter, als auch seine beiden aktuellen kanadischen Kontingentspieler, Gabriel Larivière und Maxime Danis. Um diese Zeit sinnvoll zu nutzen, helfen die beiden Kanadier nun 20 Stunden die Woche in der Johannesbad Klinik Königshof in Lechbruck mit. "Es ist eine Win-Win-Situation", sagt Sitter. In der Eltern-Kind-Rehaklinik braucht man immer wieder tatkräftige Helfer und die ERC-Spieler haben ein zusätzliches Einkommen.

ERC Lechbruck und Königshof arbeiten auch auf anderen Ebenen zusammen

Es ist bereits das zweite Mal, dass Kontingentspieler des ERC in der Klinik arbeiten. Vergangenes Jahr begann die Kooperation. "Sie rundet die gute Zusammenarbeit zwischen dem ERC und dem Königshof ab", sagt Sitter. Der Eishockey-Landesligist bekommt zum Beispiel auch Essen in Wärmeboxen von der Klinik geliefert, wenn er mehrstündige Busfahrten zu Auswärtsspielen vor sich hat und die Physiotherpeuten der Klinik unterstützen die Flößer mit Behandlungen, wenn es nötig ist. "Das klappt super und hilft uns sehr", sagt Sitter.

Anstellung in Lechbruck erspart den Spielern weite Fahrstrecken

Auf die Idee, dass die Spieler in der Klinik arbeiten könnten, kam er durch seine Frau, die ebenfalls im Königshof angestellt ist. "Ich habe eine Arbeit für die Spieler gesucht und am Ende meine Frau gefragt, ob es nicht etwas in der Klinik gibt", berichtet er. Dann ging es ganz schnell. Für die Kanadier hat die Anstellung im Königshof auch den Vorteil, dass die Klinik im Ort ist und sie keine weiten Strecken fahren müssen.

Eingesetzt werden die beiden in der Reha-Einrichtung vor allem im Bereich der Haustechnik. "Sie unterstützen zum Beispiel bei Malerarbeiten und helfen beim Umbau", berichtet Klinikleiterin Heidi Zink. Derzeit wird im Königshof unter anderem der Eingangsbereich renoviert und da sind weitere helfende Hände willkommen. "Wir sind beide gute Arbeiter und ich denke, wir werden es dort mögen. Der Chef ist jedenfalls sehr nett zu uns", sagt Larivière.

Das Essen und die Landschaft unterscheiden Lechbruck von Kanada

Der 21-Jährige stammt aus der Nähe von Montreal und ist das erste Mal in Übersee. "Ich habe überhaupt nicht gewusst, was mich hier erwartet. Aber schon am ersten Tag habe ich mir gedacht, es ist eigentlich gar nicht so anders, als zuhause", erzählt er. Jedenfalls, wenn es um die Menschen gehe. Sein Teamkamerad Danis - auch er kommt aus der Nähe von Montreal - bemerkt durchaus den ein oder anderen Unterschied. Zum Beispiel beim Essen und auch die Landschaft sei ganz anders. Wo er herkommt, gebe es kaum Berge. Mit denen wurden die beiden Flachländer gleich zu Beginn ihres Deutschlandaufenthaltes bereits ganz massiv konfrontiert. Sie fuhren nämlich mit dem ERC in ein Trainingslager nach Südtirol.

