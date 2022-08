Die Königsgala in Füssen wird zum Familientreffen

Mit André Eisermann kommt ein weiteres Mitglied der Originalbesetzung von Ludwig² von 2005. Mit dem König verbindet ihn nicht nur die Liebe zur Kunst.

24.08.2022 | Stand: 10:04 Uhr

Zu einem ganz besonderen Familientreffen wird die Königsgala am Samstag, 27. August, ab 20 Uhr im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen anlässlich des 177. Geburtstags von König Ludwig II. von Bayern: Mit André Eisermann hat ein weiteres Mitglied der Original-Besetzung der Premiere des Musicals „Ludwig²“ im Jahr 2005 sein Kommen zugesagt. Eisermann verkörperte damals den Prinzen Otto. Mit dabei sind in diesem Jahr auch Jan Ammann, der Füssener Musical-König schlechthin, Gerd Achilles, der neben Graf Rettenberg auch Ludwig verkörperte, sowie Bruno Grassini, der als Schattenmann mit seiner Stimme das Publikum erschaudern ließ. Und natürlich standen auch die Organisatoren der Königsgala, Janet Chvatal und Marc Gremm bereits 2005 auf der Bühne. Mit ihrem Mann Marc Gremm sind diesmal gleich drei Darsteller der Titelrolle dabei, denen Chvatal als Kaiserin Sisi gegenüber gestanden hatte, denn Gremm hat neben Graf von Dürckheim auch den Märchenkönig verkörpert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.