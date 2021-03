Die Mühle von Osterreuten

Die Ortschaft Osterreuten war einst von wichtiger wirtschaftlicher Bedeutung. Grund dafür war die Wasserkraft – und die damit betriebene Mühle.

Die Ortschaft Osterreuten war in der Gemeinde Eisenberg jahrhundertelang von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung. Diese besondere Stellung in der Gemeinde verdankt der Weiler einem Bach namens Ach, allgemein als der Mühlbach bezeichnet.

Er fließt als kleines Bächlein von Zell herab, wo er in den nassen Streuwiesen westlich und entlang des „Dolder Waldes“ von mehreren kleinen Quellen gespeist wird. Von Süden her kommt noch ein etwa ebenbürtiger Bach, der östlich von Unterdolden im Mariahilfer Moos in die Ach mündet. Gemeinsam lieferten sie so viel Wasser, dass ganzjährig ein Wasserrad und Kraft dieses Rades eine Mühle und eine Gattersäge betrieben werden konnten.

Ein Kanal führte zum Wasserrad

Das Wasser musste allerdings dafür schon einige hundert Meter vor Osterreuten in einem eigens dafür gebauten Kanal zum Wasserrad geleitet werden. Der Mühlbetrieb wurde bis zum Jahr 1957, der Sägebetrieb bis 1991 aufrechterhalten. Überlebt hat den gewaltigen Wandel des 20. Jahrhunderts auf diesem Anwesen nur die Landwirtschaft. Sie wird bis heute von Jakob Jachtner betrieben.

Die Osterreutenmühle war immer in erster Linie ein Mühlen- und Sägebetrieb, dem eine Landwirtschaft angegliedert war. Seine erste urkundliche Nennung geht auf das Jahr 1467 zurück, wahrscheinlich hat sie schon früher bestanden. Sie hatte die Hausnummer 18 und gehörte zur Herrschaft Eisenberg. Der Müller musste, so schilderte es der Heimatforscher Hans Popp in seiner „Hof- und Familiengeschichte für Eisenberg“, jährlich erhebliche Geld- und Lebensmittelabgaben an die Herrschaft Eisenberg abliefern. (Lesen Sie auch: Ein Familienunternehmen verändert sich: Bäckerein in Weizern entsteht)

Von der Mühle Fanny und ihrem Vater

Von 1838 bis 1951 wurden Säge, Mühle und die Landwirtschaft von Familien mit dem Namen Frey erfolgreich betrieben. Der Letzte von ihnen war der hoch angesehene Jakob Frey, der 1954 verstarb. Seine Adoptivtochter Franziska (Mühle Fanny) heiratete 1951 den Säger und Landwirt Helmut Jachtner, der als Heimatvertriebener in die Gemeinde gekommen war. Er übergab 1982 den Betrieb an den Sohn Jakob.

Die Landwirte und Waldbesitzer ließen hier gerne die Sägearbeiten für ihr Holz ausführen und konnten die geschnittene Ware meist bald wieder abholen. Bis Ende der 1950er Jahre erfolgte dies fast nur mit dem Pferdefuhrwerk. Antriebsquelle für die Gattersäge wie für die Mühlsteine war bis dato wie all die Jahrhunderte zuvor ein mächtiges Wasserrad, das sich an der Nordseite befand. Allmählich war die Einrichtung jedoch veraltet, sodass ein größerer Umbau angestanden wäre.

Das Ende des Sägebetriebes

Deshalb entschloss sich Jakob Jachtner zur Aufgabe des bis dahin gut florierenden Sägebetriebs. Er betätigt sich seither als Vollerwerbslandwirt. Die gesamte Anlage wurde 1990 demontiert und verschrottet. Dem Neubau eines Wohnhauses sind der historische Sägebetrieb mit all seinen nicht wiederbringbaren Einrichtungen einschließlich Wasserrad und den mächtigen Transmissionen, die bis 1957 auch die Mahlmühle angetrieben hatten, zum Opfer gefallen.

