Die Maskenpflicht im Einzelhandel ist gefallen. Verkäufer in Füssen setzen auf die Freiwilligkeit bei den Kunden. Worüber man sich freut und worauf man hofft.

04.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Spricht man mit Einzelhändlern aus der Region, schwingt durchaus die Hoffnung mit, dass durch die wegfallenden Corona-Regeln die Städte wieder belebter werden und die Menschen wieder vermehrt in die Geschäfte gehen. Regeln, die uns die vergangenen zwei Jahre in unterschiedlichen Formen begleitet haben – Maskenpflicht, Zugangsbeschränkungen, Testnachweise – sind in Bayern weggefallen. Die Staatsregierung spricht von Basisschutzmaßnahmen – eine Maskenpflicht im Einzelhandel gibt es nun nicht mehr.