Die neuen Kabinen der Tegelbergbahn sind da: Der König fährt mit

Die Modernisierung der Tegelbergbahn ist im Zeitplan und soll Ende April fertig sein. Auch die zwei neuen Kabinen sind eingehängt worden und haben eine besondere Optik.

20.04.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Seit ein paar Tagen fahren die zwei neuen Kabinen der Tegelbergbahn immer wieder auf und ab. Sie sind mit Wassertanks geladen, drei Tonnen Gewicht befördert die Konstruktion. „Wir machen zur Zeit Bremstests“, sagt Tegelberg-Geschäftsführer Frank Seyfried. Durch die Wassertanks wird das Gewicht von Fahrgästen simuliert. Danach steht die TÜV-Abnahme an und die zuständige Aufsichtsbehörde vergibt die Betriebsgenehmigung. Dann könnte es eigentlich losgehen: „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Seyfried. Wäre da nicht Corona und die dritte Welle, der Lockdown in Bayern wurde zunächst bis zum 9. Mai verlängert. Wann die neuen Kabinen tatsächlich Gäste auf den Breitenberg bringen, steht also noch in den Sternen.