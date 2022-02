Die Post in Seeg sucht ein neues Zuhause

Im Gebäudekomplex, in dem der Fenebergmarkt und die Tourist-Info untergebracht sind, hat die Post keinen Platz mehr. Sie soll aber in Seeg bleiben.

Die neue Poststelle in Seeg wird nun doch nicht in den Gebäudekomplex einziehen können, in den der künftige Feneberg-Markt in der Dorfmitte kommt. Wie bereits berichtet, zieht die Tourist-Information aus ihrem bisherigen Gebäude aus und in den Anbau beim Feneberg-Markt um. Da hier aber die Planung der Gemeinde nur die Räume für die Tourist-Information ermöglicht, kann nicht – wie bisher – auch die Poststelle integriert werden. Und als Ersatz in die Räume des Lebensmittelhändlers einzuziehen, geht mittlerweile auch nicht mehr.

Bereits im April 2018 nach neuem Standort der Post gefragt

Zwar war das durchaus früher eine Überlegung, aber ausdrücklich vereinbart hatte man es nicht, wie Bürgermeister Markus Berktold jetzt im Gemeinderat mitteilte. Dafür hatte Feneberg bereits im April 2018 von sich aus bei der Deutschen Post nach dem neuen Standort nachgefragt. Die Absage erfolgte mit der Begründung der Post, es bestehe bereits eine Poststelle in der Seeger Tourist-Info. Zwischenzeitlich ergab die kommunale Planung, dass die Tourist-Info ausziehen werde, und damit auch die Poststelle. Daher kündigte die Gemeinde den Partnervertrag, konnte allerdings die Poststelle nicht in der neuen Tourist-Info unterbringen.

Das hatte die Post dann offensichtlich im April 2021 dazu veranlasst bei Feneberg nachzufragen, ob jetzt doch eine Poststelle im Feneberg-Markt eingerichtet werden kann. Kann nicht, war die Reaktion des Lebensmittelhändlers, da zu diesem Zeitpunkt eine Umplanung der bereits fortgeschrittenen Bauarbeiten nicht mehr möglich war, wie Feneberg auf Nachfrage mitteilte.

Anstelle des gekündigten, alten Mietvertrages von Tourist-Information und Poststelle arbeite die Gemeinde an einer Lösung, so der Gemeindechef: „Wir wollen, dass die Post in Seeg bleibt.“ Möglicherweise werde aber auch die Post selbst aktiv.

