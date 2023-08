Die Römerstraße in Nesselwang ist wieder auf – als Sackgasse

Mit der Sanierung wurde ein beliebter Schleichweg geschlossen. Das löst nicht nur Freude aus. Die meisten Anwohner sind froh, auch wenn eine Gefahr bleibt.

06.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Wer von Nesselwang in Richtung Wertach/südliches Oberallgäu wollte oder aus der Gegenrichtung in die Marktgemeinde kam, konnte bislang die Serpentinen der Kemptener Straße umgehen, indem er die Römerstraße als Schleichweg nutzte. Das war ebenso unerlaubt wie beliebt, so dass die Marktgemeinde jetzt die Notbremse zog: Bei der Sanierung der Straße ließ sie vier Sperrpfosten in die Fahrbahn einbringen. Für Pkw wurde die Straße damit ebenso wie für Lkw, Busse und Traktoren zur Sackgasse. Ein neuer Wendehammer ermöglicht, dass Fahrzeuge, die von unten, vom Ortszentrum her einfahren, umdrehen können. Auch wenn sie selbst nun Umwege in Kauf nehmen müssen, was im Vorfeld für Diskussionen gesorgt hatte, begrüßen die meisten Anwohner die Neuregelung, zu der es mehrere Versammlungen gegeben hatte.

