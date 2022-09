„Die Schuldenlast der Stadt Füssen ist erdrückend“

Warum sich der frühere CSU-Chef Dr. Hans-Martin Beyer mit einem Offenen Brief an die bayerische Staatsregierung wendet und was er sich für Füssen erhofft.

10.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Gigantische Schulden, Steuereinnahmen weit unter dem Durchschnitt und teure Projekte wie die Schulen (mindestens 60 Millionen Euro) oder zwei neue Kindergärten (20 Millionen) vor der Brust. Die finanzielle Lage der Stadt Füssen ist desaströs. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Bürgermeister Maximilian Eichstetter. Sollte die Kommune nicht die beim Freistaat Bayern beantragten Stabilisierungshilfen (wir berichteten mehrfach) erhalten, drohe die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit sein, warnte er, als Ekin Deligöz, Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, in Füssen war.

Sozialhilfe allein reicht nicht

Die Stabilisierungshilfen – eine Art Sozialhilfe des Freistaats für überschuldete Kommunen – allein reichen nicht aus, glaubt Dr. Hans-Martin Beyer. Füssens früherer CSU-Chef, Stadt- und Kreisrat will „aus der zweiten politischen Reihe heraus“ die Stadt unterstützen und hat sich mit einem offenen Brief an die bayerische Staatsregierung gewandet, um „den gordischen Knoten“ zu lösen. Hier sein Brief:

Mittlerweile der vierte Bürgermeister in Füssen

„Die Schuldenlast der Stadt ist erdrückend, Stillstand droht. Mittlerweile der vierte Bürgermeister in Folge kämpft gemeinsam mit den Stadträten seit 30 Jahren gegen die Verschuldung der Stadt Füssen und den mangelnden Ausbau der Infrastruktur. Der Optimismus der Bürger weicht der Hilflosigkeit und Depression.

Irgendwann drohen der Stadt der Bankrott und den Bürgern weitere unzumutbare Konflikte, denn die Einsparungen durch Streichung notwendiger und sinnvoller Projekte, treffen viele Bürger direkt.

Ein vom Stadtrat verabschiedetes Konsolidierungskonzept soll helfen, denn ohne Zweifel will die Stadt alle Anstrengungen unternehmen, um eigene Beiträge zur Reduktion ihrer Schuldenlast nachzuweisen. Gleichzeitig müssen aber auch mit ähnlicher Intensität Perspektiven für den Lebensraum der Bürger und Besucher weiter entwickelt werden.

Lesen Sie auch

Schweizer-Franken-Darlehen wird für Füssen zum Finanzkrimi Nächstes Kapitel um die kuriose Finanzmisere der Stadt Füssen

Für beide Ziele lautet die grundlegende konzeptionelle Frage: Wofür steht diese Stadt?

Natürlich für den Tourismus in Bayerns wohl schönster Landschaft,

für einen naturverbundenen Lebens- und Erholungsraum für die Menschen,

für Geschichte und Kultur sowie

für Gesundheit und Bildung.

Füssen ist weltweit eine der Visitenkarten Bayerns

Das sind unsere Kernkompetenzen und das sind die Standortfaktoren, deren Berücksichtigung die Politik in Stadt und Land leiten könnte. Füssen steht somit nicht primär für den Ausbau neuer Gewerbegebiete, denn dafür haben wir weder die nötige Infrastruktur noch den erforderlichen Grund (den brauchen wir zudem für Wohnraum). Zudem haben wir auch keinen politischen Auftrag dafür, denn Füssen als ein von seiner bayerischen Historie und Landschaft geprägter Ort, hat primär die Verantwortung, eine der weltweit am stärksten wahrgenommenen Visitenkarten Bayerns zu gestalten. Eine Idee für Füssen kann es daher nicht sein, die Reduktion der Schuldenlast aus deutlich verbesserten Gewerbesteuereinnahmen zu stemmen. Die wird in Bayern woanders, in großartiger Manier (siehe zum Beispiel Marktoberdorf) verdient und muss zukünftig nur flexibler und zielgenauer verteilbar werden.

Eine echt zermürbende Zwickmühle

Für Füssen wird es nun aber existenziell wichtig werden, dass sich der Freistaat Bayern über die bisherigen und schon geplanten Maßnahmen hinaus (unter anderem kommunaler Finanzausgleich, spezielle Investitionshilfen oder besondere Stabilisierungshilfen) noch stärker unterstützend engagiert – und zwar substanziell und federführend, nicht nur begleitend. Denn Füssen steckt – wie deutlich zu erkennen – in einer echt zermürbenden Zwickmühle. Der gordische Knoten muss gelöst werden.

Hierzu benötigen wir dringend zusätzliche finanzielle Hilfen zur Entschuldung, um so wieder auch politische Handlungsspielräume zu gewinnen. Des Weiteren benötigen wir die Unterstützung der Staatsregierung bei der Gestaltung von Infrastrukturmaßnahmen, die konzeptionell zu den Zielen und Perspektiven der Stadt passen und Investitionsblockaden abbauen. Konzepte hierzu liegen auf dem Tisch, ihre Umsetzung bedarf jedoch der konkreten substanziellen Hilfe von oben.

Und es würde sich lohnen, denn Füssen an den Königsschlössern ist ein Prunkstück im Schaufenster der bayerischen Originale.“