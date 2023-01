Die Sehnsucht der Christen nach Einheit

Gedenktage des heiligen Petrus und des heiligen Paulus markieren die Gebetswoche. Die Texte stammen jeweils von einem anderen Partner.

Traditionell findet die Gebetswoche für die Einheit der Christen vom 18. bis 25. Januar, zwischen den Gedenktagen des Bekenntnisses des Apostels Petrus und der Bekehrung des Apostels Paulus, statt. Die gotischen Figuren stammen von einem Meister um das Jahr 1500 in der Hopfener Kirche St. Peter und Paul. Jedes Jahr zwischen Petrus (mit dem Himmelsschlüssel) und Paulus (mit dem Schwert) versuchen Gläubige weltweit einen Schulterschluss. Die Texte werden jeweils von einem ökumenischen Partner in einer bestimmten Region der Welt entworfen.

Gegen Spaltung nach ethnischer Herkunft

Die Zeilen des Propheten Jesaja sollen in diesem Jahr im Besonderen auf die Spaltung der Glaubensgemeinschaften aufgrund unterschiedlicher ethnischer Herkunft hinweisen. Liturgie und Materialien kommen von einem interkulturell gemischten Team aus dem US-Bundesstaat Minnesota. In diesem Jahr wurden Elemente indigener und christlicher Tradition durch die Hymne des Volkes der Dakota und passende Psalmentexte verknüpft.

Wie in Lessings Ringparabel

In der Offenbarung des Johannes wird die wünschenswerte Einheit vor dem Thron Gottes erwähnt: „Aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen.“ Schlagworte wie Recht und Gleichberechtigung, Herausforderungen durch Spaltung, Einheit und Frieden erinnern jedes Jahr aufs Neue an das Gedicht von Gotthold Ephraim Lessing aus dem Jahr 1783. Das Drama „Nathan der Weise“ handelt von der Großzügigkeit, Gleichwertigkeit und Existenzberechtigung der Religionen untereinander, in der keine der anderen überlegen oder unterlegen ist. Anhand der Figur des Kaufmanns Nathan zeigt Lessing auf, dass Humanität, Toleranz und Akzeptanz alle Gräben überwinden kann. Im Mittelpunkt des Werks steht die bekannte „Ringparabel“, in der drei Söhne als Sinnbild für die verschiedenen Religionen stehen. Dabei geht es um eine Familie, in deren Tradition ein Ring vom Vater nur an den jeweils liebsten Sohn vererbt wird. Der Vater jedoch, der drei Söhne hat und alle gleichermaßen liebt, kann sich nicht entscheiden. Deshalb beschließt er, von dem Ring Duplikate anzufertigen. Dann verteilt er die identischen Ringe an die drei Söhne. Nach dem Tod des Vaters kommt es zu einem Streit zwischen den Brüdern, welcher der echte Ring sei. Der Richter, der darüber urteilen soll rät, jeder solle seinen Ring als den „wahren“ ansehen, denn alle spiegeln die Liebe des Vaters wider und alle Ringe seien gleich.

Seit mehr als 100 Jahren

Seit mehr als 100 Jahren versucht man jedes Jahr aufs Neue für die Einheit, Akzeptanz und Toleranz untereinander zu beten. Auch in den Füssener Kirchen finden sich in der kommenden Gebetswoche viele Gelegenheiten dazu.