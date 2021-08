Die Stimmung im Ostallgäu zur 3 G-Regel: „Uns ist alles lieber als ein erneuter Lockdown“

Nach einem Anstieg der Neuinfektionen gelten im Landkreis Ostallgäu seit dieser Woche neue Vorgaben: Wie die 3 G-Regel bei Gastronomen und Friseuren ankommt.

27.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Die neuen Regeln sind für uns ganz unproblematisch“, sagt Bernhard Ebert von der Schlossanger Alp in Pfronten-Meilingen. Seine Erfahrung ist, dass etwa 80 Prozent der Gäste einen vollständigen Impfschutz nachweisen. Die Corona-Pandemie nimmt seit einigen Wochen wieder an Fahrt auf – das Robert Koch-Institut sieht bereits die vierte Welle, die Maßnahmen im Landkreis sind wieder verschärft worden. Wie berichtet gilt nun die 3 G-Regel im Ostallgäu. Wie das in der Region bei Dienstleistern ankommt und wo das Landratsamt vermehrt Infektionen feststellt.