Die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang dreht jetzt richtig auf

Mithilfe von Fördermitteln vom Bund stehen heuer noch drei große Produktionen auf dem Programm. Neuer Schauplatz ist die Alpspitzhalle.

24.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Mehr als zweieinhalb Jahre lang hat sie die Corona-Pandemie ausgebremst, jetzt dreht die Theatergemeinde Pfronten-Nesselwang so richtig auf. Möglich machen das Fördermittel aus dem Programm „Neustart Kultur“ des Bundes. Der Förderantrag der Theatergemeinde unter dem Motto „Kultur vor der Haustüre“ hat als Nachrücker im Mai noch den Zuschlag erhalten, berichtete Vorsitzende Ulrike Rottenburger bei der Jahresversammlung im Braugasthof Hotel Post in Nesselwang: „Damit haben wir das große Glück, dass wir tolle, aufwendige Produktionen anbieten können, mit denen wir dem Publikum wieder Lust auf Theater machen können.“ Schnell wurden noch drei attraktive Veranstaltungen für dieses Jahr fix gemacht – schließlich ist das Förderprogramm bis Ende 2022 befristet.

Saisonstart mit Monsieur Claude

Den Auftakt gibt am Samstag, 15. Oktober, ein Publikumsrenner: „Monsieur Claude und seine Töchter“ nach dem gleichnamigen Filmerfolg. Gezeigt wird der zweite Teil der Komödie um den stockkonservativen und erzkatholischen Monsieur Claude und seine multikulti-Schwiegersöhne. Mit zwölf Darstellenden – darunter der aus dem Fernsehen („Soko München“) bekannte Michel Guillaume – bietet dass a.gon theater aus München in der Alpspitzhalle ein Bühnenspektaktel. Die gleiche Truppe sorgt am 28. Dezember mit dem Weihnachtsklassiker „Der kleine Lord“ für weiteres Aufsehen. Dabei sind neben acht Darstellenden eine vierköpfige Band im Einsatz. Dazwischen zeigt am Samstag, 19. November, das Theater Kirschkern & Compes aus Hamburg als Stück mit viel Musik für die ganze Familie „Das Neinhorn“ nach dem beliebten Bilderbuch von Marc-Uwe Kling.

Neue Spielstätten

Die Spielstätte ist eine zweite große Neuerung bei der Theatergemeinde: Nachdem im bisherigen „Stammhaus“, dem Pfarrheim Pfronten, eine Brandschutzsanierung ansteht, weicht die Theatergemeinde in die Alpspitzhalle aus. Abos oder einen Theaterbus wird es allerdings diesmal nicht geben: Weil nicht sicher ist, wie es mit der Corona-Pandemie weitergeht, fehlt für beides die nötige Planungssicherheit, erklärt Vorsitzende Rottenburger. Den Ausfall des Pfarrheims nutzt die Theatergemeinde auch, um noch eine weitere alternative Spielstätte zu testen: das Veranstaltungshaus „Jawoll“ in Pfronten-Berg, das frühere „Hirsch Inn“. Dort zeigt das Weite Theater Berlin am 26. April „Die Legende von Wilhelm Tell“– mit nur einem Darsteller aber vielen Objekten, Figuren und Requisiten. Vielleicht lockt die ehemalige Diskothek als Veranstaltungsort einige jüngere Besucher an, hofft die Theatergemeinde. Die Vorstellungen für die ganz jungen Besucher finden ohnehin an ausgewählten passenden Spielorten statt. Beim Stück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ des Weiten Theaters Berlin sind das am 26. und 27. April die Feuerwehrhäuser in Pfronten-Ried und Nesselwang.

Treues Stammpublikum

Wie sehr Corona die Theatergemeinde gebeutelt hatte, machte der Rückblick der stellvertretenden Vorsitzenden Annerose Umfahrer deutlich: Während die Saison 2020/21 komplett auf Eis gelegt war, gab es 2021/22 zwei Aufführungen des Landestheaters Schwaben: „Natur“ im Februar und „Emmas Glück“ am Ersatztermin im Juni. Wie treu das Stammpublikum der Theatergemeinde ist, machte Kassenprüfer Reinhold Ammer deutlich: 90 Prozent der 125 Abonnenten hatten auf Rückzahlungen verzichtet: „Man sieht, wie die Leute hinter uns stehen!“.

Begeistert zeigte sich auch der langjährige Vorsitzende der Theatergemeinde Gebhard Dasser. Davon nämlich, wie seine Nachfolger um Profi Rottenburger, im Hauptberuf beim Theater in Kempten, die Situation meistern. Nesselwanger Bürgermeister Pirmin Joas sah die Fördermittel der Marktgemeinde bei der Theatergemeinde gut angelegt und sein Pfrontener Amtskollege Alfons Haf lobte die Herzlichkeit der Truppe. Die übertrage sich auf die Aufführungen.

Lesen Sie auch