Diebstahl in Steingaden: Frau verliert ihr Handy - und findet nur die leere Hülle

Eine 30-Jährige verlor in Steingaden in Oberbayern ihr Handy. Die leere Hülle fand sie auf einem Grünstreifen neben einer Fahrbahn.

15.09.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Am Dienstagabend verlor eine 30-Jährige aus Halblech (Landkreis Ostalläu) ihr Handy in Steingaden. Wenig später fand sie die leere Handyhülle in einem Grünstreifen wieder. Laut Polizei verlor die Frau ihr Handy jedoch in der Nähe der Sandgrabener Straße. Am Fundort soll sich die 30-Jährige demnach nicht aufgehalten haben.Die Polizei vermutet nun, dass ein Unbekannter das Handy fand und anschließend die leere Handyhülle aus einem fahrenden Auto warf. Sachliche Hinweise sollen an die Polizei Füssen gegeben werden.

