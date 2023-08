Diese Nesselwangerin wird Deutsche Meisterin im Beachtennis

Die Titelkämpfe im Saarland werden vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses von Saarlouis ausgetragen. Welche Allgäuerin gewonnen hat, lesen Sie hier.

26.08.2023 | Stand: 06:43 Uhr

Sarah Fricke vom TC Nesselwang hat sich mit ihrer 19-jährigen Doppelpartnerin Cristina Schaale (Berlin) die Deutsche Meisterschaft im Beachtennis gesichert. Die Organisatoren hatten auf dem großen Marktplatz in Saarlouis acht Beachtennisplätze und den Centercourt für 800 Zuschauer aufgebaut. An sämtlichen Spieltagen waren sehr viele interessierte Zuschauer auf der Anlage zu Gast.

Das Duo startete mit einem klaren 6:1 / 6:1-Sieg über Nina Popovic und Gina Faust in das Turnier. Schon im Achtelfinale kam es dann zum Duell mit dem starken Damendoppel Roxanne und Johanna Bohdjalian. Auch dieses Match konnten Fricke und Schaale mit 6:3 und 6:3 überraschend klar für sich entscheiden. Das Viertelfinale war als letztes Match des Tages angesetzt – gegen die gesetzten Sandrine Boudot und Katrin-Annina Groß musste das Spiel nach dem ersten Satz (6:1) wegen Starkregens unterbrochen und auf den nächsten Tag verschoben werden.

Sarah Fricke aus Nesselwang gewinnt Deutsche Meisterschaft im Beachtennis

Aber auch diese Unterbrechung konnte den Siegeszug der Nesselwangerin nicht beenden und der zweite Satz ging ebenfalls klar mit 6:3 an Fricke und Schaale. Im Halbfinale gab es dann ein Wiedersehen mit Judith Hauer und Jessica Diehl, den Siegern des DTB-Turniers in Nesselwang von 2020. Das Duell war lange Zeit offen, letztlich konnten sich aber Sarah Fricke und Cristina Schaale mit 7:6 und 6:4 durchsetzen. Zum Showdown kam es dann im Finale gegen die hochfavorisierten Sarah Bolsmann und Christin Nimtz vom Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Die beiden werden auch die deutschen Farben bei den Europameisterschaften in Bulgarien vertreten. Fricke und Schaale konnten das hochklassige Match aber von Anfang an offen gestalten und gewannen den ersten Satz mit 7:6. Der zweite Satz war lange Zeit offen, ging aber dann doch etwas unglücklich mit 2:6 verloren.

Deutsche Meisterschaften im Beachtennis: Spannung bis zum Tiebreak

Somit war klar, dass die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr in einem Matchtiebreak entschieden wird. Sarah Fricke und Cristina Schaale nahmen sehr schnell das Heft in die Hand und gewannen den Tiebreak letztlich souverän mit 10:5. Die Freude über den ersten Deutschen Meistertitel war bei den beiden jungen Damen sehr groß. Die Finals der Damen und Herren wurden live im brasilianischen Fernsehen übertragen, die deutschen Fans hatten die Möglichkeit, die Liveübertragung in Youtube zu begleiten (der brasilianische Sender hatte extra eine deutsche Kommentatorin organisiert). Für interessierte Fans ist das gesamte Match immer noch auf Youtube verfügbar.