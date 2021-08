Dieser Wittelsbacher läuft 100 Kilometer nach Hohenschwangau

Anfang September findet die dritte Ausgabe des Löwenmarschs statt. Prinz Ludwig von Bayern ist Initiator des Spendenlaufs.

„Ich marschiere für Afrika“: Mit diesem Versprechen wollen sich laut einer Pressemitteilung auch in diesem Jahr wieder rund 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim „Löwenmarsch“ von Kaltenberg im Landkreis Landsberg aus auf den Weg nach Hohenschwangau machen. Dabei soll Geld für die gemeinnützige Organisation „Learning Lions“ gesammelt werden. Sie unterstützt junge Menschen in der Halbwüste Turkana im Nordwesten von Kenia und bildet sie kostenlos zu Programmierern, Grafik-Designern oder im Bereich Medienproduktion aus. Im Anschluss lernen sie, wie man auf internationalen Plattformen Aufträge bearbeitet, um im nächsten Schritt – ohne ihre Heimat verlassen zu müssen –, den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien zu verdienen. Dazu ist vor Ort ein größerer Campus errichtet worden, für den die Spenden des Löwenmarschs benötigt werden, heißt es in der Mitteilung.

Der Löwenmarsch von Kaltenberg nach Hohenschwangau findet bereits zum dritten Mal statt

Initiiert wurde das Hilfsprojekt von Ludwig Prinz von Bayern, der die Idee für den Löwenmarsch hatte und auch in diesem Jahr wieder die gesamte Strecke von 100 Kilometern mitgehen wird. „Mir geht es schlichtweg um die Arbeit in den ärmsten Regionen Afrikas, wo es einen großen Hilfsbedarf gibt, aber auch unheimlich viel Potenzial. Ich bin nicht der Einzige, der dort hängen geblieben ist und in gewisser Weise kann man nun auch gar nicht mehr aufhören“, sagte Prinz Ludwig von Bayern im vergangenen Jahr im AZ-Interview.

100 Kilometer sind allerdings nicht Pflicht: Wer sich am Löwenmarsch beteiligen will, kann entscheiden, sich an die gesamte Distanz zu wagen und durch die Nacht zu marschieren oder nur eine Teilstrecke in Angriff zu nehmen. Statt einer Startgebühr wird gespendet. Viele, die mitwandern, werben aber auch Unterstützung von Familie, Freunden oder Unternehmen für jeden zurückgelegten Kilometer ein. Ein Tipp für diejenigen, die nicht wandern, aber unterstützen wollen: Jeder einzelne Marschierer aus der Teilnehmerliste freut sich, wenn er „gesponsert“ wird. Weitere Informationen dazu im Internet unter www.löwenmarsch.de.

Die Veranstalter des Löwenmarschs erwarten so viele Teilnehmer wie nie zuvor

Bereits Mitte August hatten sich in diesem Jahr so viele Interessierte in die Listen eingetragen, dass man – würde man deren avisierte Kilometer hochrechnen – auf eine Strecke rund um den Globus käme, teilen die Organisatoren mit. Start ist am Samstag, 4. September, um 14 Uhr in der Arena in Kaltenberg, der Zieleinlauf im Löwenhof von Schloss Hohenschwangau am Sonntag, 5. September, zwischen 10 und 15 Uhr. Schirmherrin ist Melanie Huml, Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales. Praktische Unterstützung wird der Erzabt von St. Ottilien, Wolfgang Öxler, leisten, indem er einen Wandersegen erteilt.

Der Löwenmarsch findet bereits zum dritten Mal statt. Im September 2020 brachen rund 300 Teilnehmer in der Arena von Schloss Kaltenberg auf. Auch damals ging nicht jeder die ganze Strecke, manche stießen auch später dazu, insgesamt waren rund 500 Personen – mehr waren wegen Corona nicht erlaubt – unterwegs. Darunter waren auch viele Teilnehmer aus dem Landkreis und einige Prominente. Die Mehrzahl der Teilnehmer erreichte am Sonntag Schloss Hohenschwangau, die ersten bereits um 9.15 Uhr. Ludwig Prinz von Bayern benötigte etwas mehr als 24 Stunden.

