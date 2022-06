Diskussion in Reutte: Klimawandel ist auch eine Chance

In der Kleinkunstbühne „Kellerei“ mahnen ein Bürgermeister und ein Bundesrat eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und des Zusammenlebens an.

Von Uwe Claus

21.06.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Der Klimawandel macht vor Grenzen nicht halt. Im Rahmen eines Diskussionsabends, organisiert von der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Naturpark Lechtal-Reutte, machten dies zwei Impulsvorträge von Florian Klotz, Bürgermeister in der Außerferner Gemeinde Holzgau, und des Vorarlberger Bundesrats Dr. Adi Gross (Grüne) sehr deutlich. Zwar stand der Abend in der Kleinkunstbühne „Kellerei“ in Reutte stark mit den Verhältnissen in Österreich in Verbindung, jedoch treffen die Themen und Diskussionsbeiträge weitgehend auch aufs Allgäu zu.

