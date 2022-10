DLRG Füssen: Weiterer Rettungshund besteht Prüfung

Corona hat die Ausbildung von Hündin Hadija in die Länge gezogen. Nun hat sie die Prüfung bestanden. Ihr Frauchen muss sich auf ihr Tier verlassen können.

06.10.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Hundestaffel Füssen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) freut sich, bei Vermisstensuchen nun mit einem weiteren geprüften Rettungshund im Allgäu helfen zu können. Ursula Mösl und ihre Hündin Hadija haben die Prüfung zum Personensuchhund bestanden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wegen Corona dauerte die Ausbildung über drei Jahre

Durch die Corona Pandemie hat die Ausbildung zum Mantrailer über drei Jahre gedauert. „Ich bin sehr froh, dass mich meine Kolleginnen der DLRG Füssen in der ganzen Zeit immer wieder motiviert haben und ich nun dazu beitragen kann, den Angehörigen von vermissten Personen Hoffnung bringen zu können.“ So Ursula Mösl nach der bestandenen Prüfung. Bei der Prüfung musste der Hund zuerst erkennen, ob eine bestimmte gesuchte Person an einem bestimmten Ort gewesen war. Hierzu gibt der Hundeführer seinem Hund den Geruch einer Person, die noch nie zuvor an dem betreffenden Ort war. Der Hund muss die Spur der gesuchten Person dann innerhalb von wenigen Minuten finden oder entscheiden ob sie an dem Ort niemals anwesend war. Diese Prüfung haben Ursula Mösl und ihr Hund Hadija mit Bravour gemeistert.

Spur der vermissten Person war schon 24 Stunden alt

Die Herausforderung: Die Spur der vermeintlich vermissten Person war bereits 24 Stunden alt und führte sowohl durch städtisches als auch durch unbebautes Gebiet. Der Hund durften sich weder durch andere Fußgänger oder Hunde, noch durch Verkehr oder interessante Gerüche am Wegesrand von der Spur abbringen lassen – Hochleistungsarbeit. Bei all diesen Ablenkungen musste der Hund die Spur verfolgen. Zwei Kilometer und 50 Minuten später erreichten Hund und Frauchen die gesuchte Person, schreibt die DLRG. „Da die Person am Rande eines Baches hinter viel Gestrüpp war, war es für den Hund und die Hundefüherin gar nicht so leicht, die Person zu finden. Ursula musste sich komplett auf ihren Hund verlassen“, erinnert sich Willi, der als Helfer mit dabei war. Ausruhen konnte sich Mösl jedoch noch nicht, da sie ihr Können noch bei der medizinischen Versorgung unter Beweis stellen musste. Dann die erlösende Nachricht: „Danke, Prüfung bestanden – Glückwunsch!“

