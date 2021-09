DMG Mori ehrt Lieferanten und Partner

Der Konzern betont beim diesjährigen "DMG Mori Partner Summit" seinen hohen Qualitätsanspruch. Fünf Unternehmen überzeugten dabei besonders.

26.09.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Auf der Pre-EMO-Show bei der Firma Deckel Maho in Pfronten und dem diesjährigen „DMG Mori Partner Summit“ hat der Maschinenbaukonzern Partner und Lieferanten – teils virtuell, teils live dabei – mit dem DMG Mori Partner Award 2021 ausgezeichnet. Insbesondere fünf Unternehmen überzeugten durch eine innovative und intensive Zusammenarbeit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung: Siemens, Matsue Yamamoto, Pragati Automation und Fuchs Petrolub sowie Integrity Next.

Erstmals wurde die Auszeichnung auch für herausragende Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit verliehen. Die Plattform von Integrity Next ermöglicht es, die Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erfassen. Mehr als 200 Lieferanten von DMG Mori nutzen die Plattform bereits für ihre Selbstauskunft, bis zum Jahresende sollen es über 1.500 sein.

Zum Technologiewandel braucht es starke Partner

Dazu Dr. Masahiko Mori, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Lieferanten und Partner haben bei DMG Mori einen hohen Stellenwert. Sie leisten einen strategisch bedeutenden Beitrag zu unserem Premium-Anspruch.“ Die Preisträger hätten die hohen Erwartungen noch übertroffen. Vorstandsvorsitzender Christian Thönes ergänzte: „Der Technologiewandel – Automatisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit – lässt sich nur gemeinsam mit starken Partnern bewältigen. Resilienz in der Lieferkette ist ein signifikanter Erfolgsfaktor.“

Im Vorfeld der Fachmesse EMO im Oktober in Mailand zeigt DMG Mori auf der Pre-EMO-Show in Pfronten live vor Ort und auch digital 25 komplett klimaneutral hergestellte Hightech-Maschinen. Im Fokus stehen dabei ganzheitliche Automationslösungen für das Werkstück- und Paletten-Handling mit Leitrechnertechnologie sowie das fahrerlose Transportsystem TH-AGV für den autonomen Werkzeug-Transport zwischen Maschinen und zentralem Werkzeugmagazin.

Weiteres Highlight ist das Subscription-Geschäftsmodell PAYZR. Mit „Pay with Zero Risk“ („Zahlen ohne Risiko“) profitieren Kunden von schnellen Innovationszyklen ohne Risiko – bei maximaler Flexibilität, Kosten- und Preistransparenz und Planungssicherheit.

Lesen Sie auch