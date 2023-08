DMG Mori meldet steigenden Umsätze für erstes Halbjahr

Mutterkonzern von Deckel Maho Pfronten hat nun eine Messe im Blick.

13.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die DMG Mori AG, Mutterkonzern des Pfrontener Werkzeugmaschinenbauers Deckel Maho, meldet für das erste Halbjahr mit 1,19 Milliarden Euro einen um sechs Prozent höheren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.

„Wir haben den Übergang an der Spitze des Unternehmens hervorragend als Team geschafft und legen den Fokus verstärkt auf unsere technologische Ausrichtung in Kombination mit Automation und Nachhaltigkeit“, sagt der neue Vorstandsvorsitzende Alfred Geißler, der zuvor Geschäftsführer von Deckel Maho in Pfronten war. Nun habe man als nächsten Meilenstein die EMO Hannover im Blick, die weltweit wichtigste Branchenmesse. DMG Mori zeige dort aktuelle Innovationen und ganzheitliche Technologielösungen.

