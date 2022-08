Doktor im Kanalbau und Eishockey-Crack: Das ist Marco Deubler

Der EV Füssen lockte Marco Deubler ins Ostallgäu. Doch er hat auch einen spannenden beruflichen Werdegang. Wichtig. Denn seiner Sportkarriere droht das Aus.

Ende 2020 lebten im Ostallgäu 10.554 Menschen im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. In der Altersgruppe der 25- bis 30-Jährigen waren es insgesamt 8033. Doch wer sind diese jungen Menschen, in deren Händen die Zukunft der Region liegt? Wer ist sozial besonders engagiert oder leistet Besonderes? In unserer Serie „Junges Engagement“ wollen wir diesen Fragen in regelmäßigen Abständen nachgehen und lassen Talente der Region hier zu Wort kommen.

Marco Deubler: Stürmer des EV Füssen muss wegen Kopfverletzung pausieren

Den Anfang der Serie macht der 25-jährige Marco Deubler. Er wohnt derzeit in Rieden, arbeitet in Füssen und kommt ursprünglich aus München. Gerade deshalb hat er einen guten Blick von außen auf die Region. Nach Füssen zog Deubler ursprünglich wegen des Leistungssports. Drei Jahre lang spielte er Eishockey beim EVF. Nach einer Kopfverletzung muss er derzeit jedoch pausieren. Dennoch bleibt er der Region erst einmal treu, trotz der vielen Möglichkeiten, die seine Heimatstadt München bietet. Im Interview verrät er, was er in seiner Zeit im Ostallgäu über die Menschen hier gelernt hat und an was es der Region fehlt.

Marco, Du arbeitest gerade an deiner Doktorarbeit. Worum geht es?

Marco Deubler: Vereinfacht gesagt füttere ich ein computerbasiertes Prognosemodell mit realen Schadensdaten von Abwasserkanälen. So kann die Schadensentwicklung eines beliebigen Kanalnetzes in den nächsten Jahrzehnten möglichst gut prognostiziert werden. Auf dieser Basis zeige ich dem Kanalnetzbetreiber dann, wie viel Geld er mit welcher Investitionsstrategie künftig für den Kanalunterhalt benötigt, und wie gut er damit den Kanal als größtes Anlagevermögen jeder Gemeinde erhalten kann.

Was hat das Allgäu München voraus (außer den Bergen)?

Deubler: Die Allgäuer sind sehr zuverlässige, hilfsbereite Menschen –egal, ob beruflich oder privat. Die Leute hier packen richtig an. Nehmen sich die Allgäuer was vor, dann schaffen sie das auch. Zudem findet man hier schnell motivierte Sportpartner, beispielsweise um radeln zu gehen. Und dann ist da noch der Standortfaktor, Stichwort mental health. Man kann hier gut zur Ruhe kommen, hier ist alles etwas entschleunigter.

Deshalb bleibt Marco Deubler im Ostallgäu: Verletzung hin oder her

Was fehlt dem Füssener Land?

Deubler: Wenn man als junger Mensch kein Auto kaufen will, hat man hier ein Problem. Auch, wenn man abends nur in den Nachbarort zum Sport machen will, geht es das mit dem Öffentlichen Nahverkehr nicht. Zudem finde ich, dass das Essensangebot in der Region weniger vielfältig ist als in größeren Städten. Trotzdem kostet es dann aber teilweise mehr als in München. Das ist auch bei Freizeitangeboten, wie Fitnessstudios, der Fall.

Weil das öffentliche Leben hier hauptsächlich untertags stattfindet, findet hier abends auch weniger Leben im Freien statt.

Trotzdem gefällt es dir hier gut?

Deubler: Klar! Rückblickend hätte ich nicht gedacht, dass mir das Leben hier auch außerhalb des EVF so gut gefallen wird. Und dass so viel Naturbursche in mir steckt (lacht).

Siehst Du dich jetzt als Allgäuer, als Bayer oder Münchner?

Deubler: Ich bin schon noch Münchner. Ein typischer Bayer bin ich sowieso nicht, ich spreche ja auch keinen Dialekt. Aber in Bayern habe ich meinen Lebensmittelpunkt und gerade eben hier im Allgäu. Zur Region werde ich deshalb immer eine Verbindung haben.

Und mit wem aus der Region oder Bayern würdest Du gerne mal ein Bier trinken gehen und warum?

Deubler: Eigentlich trinke ich kein Bier (lacht). Aber das wäre mit jemandem, der Einfluss darauf hat, das Leben hier nachhaltig zu gestalten. Von meiner Wohnung aus sehe ich jeden Tag, wie bei mehreren Firmen bei Schichtwechseln gleichzeitig die Autos die Parkplätze verlassen und neue kommen. Ich verstehe nicht, wieso die sich da nicht einfach zusammenschließen. Wenn es um Nachhaltigkeit in der Region geht, würde ich mich schon auch engagieren. Die schöne Umgebung hier sollte doch nachhaltig und auch gut behandelt werden.