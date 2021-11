Dorferneuerung Kappel: Am Bichelbächle entsteht ein Naturidyll

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft des Pfrontener Ortsteils beschließt die Planung, die kommendes Jahr umgesetzt werden soll. Autos bleiben am Ortsrand.

21.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Ein offen plätschernder Bach, Obstbäume und Findlinge, die beim Straßenbau zutage getreten waren, artenreiche Extensivwiesen, gekieste Wege, eine Sitzgruppe an einem Brunnen, begleitet von Stauden und Kleinsträuchern – in ein kleines Naturidyll soll sich kommendes Jahr das Bichele in Pfronten-Kappel verwandeln. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft (TG) zur Dorferneuerung hat jetzt die Planung des Pfrontener Landschaftsarchitekten Matthias Kiechle für die Grünfläche zwischen den beiden Zweigen der Bürgermeister Franz-Keller-Straße beschlossen. Mit einer abgeflachten Böschung zum Bach und einer neuen Führung vorbei an der bisherigen Engstelle am Trafohäuschen soll zudem dem Hochwasserschutz genüge getan werden, erklärt Michael Seidler vom Amt für ländliche Entwicklung, der dem Vorstand der Dorferneuerung vorsitzt.