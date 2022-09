Dorfladen ohne Personal? Ein Experiment in Steingaden

Philipp Hertle hat in Steingaden vor dem Rathaus einen Versuch gestartet: Hier steht ein Dorfladen, der aber ganz ohne Personal betrieben wird. Wie geht das?

05.09.2022 | Stand: 12:32 Uhr

4,50 Euro kostet ein Stück des gereiften Käses mit dem Namen „Bergkräuter“. Allerdings wird das Stück Käse nicht von einem Verkäufer oder einer Verkäuferin überreicht – wer es haben will, zieht es sich am Automaten. Möglich macht das der Mitte August in Betrieb genommene Dorfladen vor dem Rathaus in Steingaden. Der Laden funktioniert ohne Personal. Eine weitere Besonderheit: Die vier Automaten können von jedem Produzenten angemietet werden. Dem Initiator Philipp Hertle liegt die regionale Direktvermarktung am Herzen.

