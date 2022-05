Dorfsportfest in Schwangau „macht riesigen Spaß“

Fast 90 Schwangauer wetteifern in ganz speziellen Disziplinen miteinander. Da müssen die Teilnehmenden auch schon mal zur Säge greifen.

23.05.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Nachdem das Dorfsportfest in Schwangau coronabedingt zweimal ausfallen musste, hat es nun am vergangenen Wochenende zum 44. Male stattfinden können. Endlich konnte man wieder an den Start gehen – das freute viel. So wie Lara: „Cool. Nach den Coronamaßnahmen macht es riesigen Spaß, mal wieder mit so vielen Leuten zusammen zu sein.“ Das war auch der Grundgedanke der meisten Teilnehmer.

Ein Wettkampf der anderen Art

Insgesamt gingen 88 Sportler an den Start, davon 42 Jugendliche sowie 18 Damen und 28 Herren. Sie alle freuten sich auf einen Wettkampf der anderen Art: So standen beispielsweise Disziplinen wie Holzsägen oder Asphaltstockschießen auf dem Programm. Damit ist auch deutlich, dass das Dorfsportfest durchaus Schwangauer Charakter aufweist.

Das schauen sich auch viele Touristen an

Vor der Siegerehrung wurde beim Schlossbrauhaus der Sägewettbewerb abgehalten, der auch sehr viele Touristen interessierte. Mit großer Freude schauten sie zu. Moderiert wurde der Wettbewerb von Albert Sepp, die Siegerehrung übernahm Axel Rohrbach. Mit dabei waren TSV-Vorsitzender Arthur Kling und Bürgermeister Stefan Rinke. Zuvor hatte er die Sportlerinnen und Sportler herzlich begrüßt. Er freute sich sehr darüber, dass so viele kleine wie große Sportler mit dabei waren. Zu verdanken ist das einem der erfolgreichsten Biathleten vor gut 40 Jahren, dem Schwangauer Andreas Schweiger: Er war es nämlich, der das Dorfsportfest nach Schwangau brachte.