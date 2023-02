Dr. Holzheu aus Nesselwang ist mit dem Herzen immer in Afrika

Auch im 90. Lebensjahr beschäftigen den ehemaligen Apotheker die Menschen in armen Ländern. Sein Verein und seine Stiftung sind bis heute aktiv.

26.02.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Er hat gerade sein 90. Lebensjahr begonnen, doch noch immer schlägt sein Herz für die Menschen in Afrika. Die von ihm gegründete Hilfsorganisation Parmed hat der ehemalige Nesselwanger Apotheker Dr. Jürgen Holzheu bereits vor Jahren mit dem Verein Gegen Noma um die Geschäftsführer der Kemptener Käserei Edelweiß und den Sonthofer Bergsteiger Peter Melchin zusammengeschlossen.

Spendensiegel als Turbo

Ein Erfolg des Zusammenschlusses: Seit 2013, also seit genau zehn Jahren, trägt der Verein Gegen Noma Parmed das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen und kann damit leichter Fördermittel des Bundesentwicklungsministeriums beantragen. Für geförderte Projekte muss ein Eigenanteil von 25 Prozent aufgebracht werden – der Einsatz aus Spendengeldern wird also vervierfacht. Außerdem unterstützen renommierte Vereine wie Sternstunden, Ein Herz für Kinder und Rotary die Projekte von Gegen Noma Parmed. Und natürlich fließt weiterhin regelmäßig Geld der Dr.-Holzheu-Stiftung in die medizinische Hilfe in verschiedenen Länder Afrikas.

Stiftungen durch Niedrigzinsen nicht beeinträchtigt

In die Stiftung, deren Ehrenvorsitzender er ist, hatte Holzheu einst vier Wohnungen seiner Familie eingebracht. Durch die Mieteinnahmen konnte die Stiftung auch in Zeiten sehr niedriger Zinsen Projekte unterstützen. „Mein Herzblatt, die Stiftung, besteht weiter“, erklärte er jetzt in einem Schreiben an unsere Redaktion, in dem er vor allem auch den Freunden und Unterstützern in Nesselwang dankt, darunter Monica Nusser, die den Erlös des Verkaufs ihrer Kunstwerke für den guten Zweck spendete, sowie weitere Freunde und Helfer, die immer wieder tatkräftig mitgeholfen haben, Container mit Hilfsgütern für Afrika zu packen. Der Kontakt ins Ostallgäu ist Holzheu weiterhin eine Herzensangelegenheit, auch wenn er seit einigen Jahren bei seiner zweiten Frau Annelie Yzermann in Bad Wörishofen lebt.

Säuglingsnahrung für die Sahel-Region

Ganz in Holzheus Sinn laufen die Hilfsprojekte des Vereins Gegen Noma Parmed und der Dr.-Holzheu-Stiftung weiter. So stellt der Verein unter anderem in der Sahel-Region tonnenweise eine spezielle Säuglingsnahrung bereit, die neben Milchpulver und Getreide Vitamine und Mineralien enthält. Schließlich ist Unterernährung eine der Hauptursachen der Infektionskrankheit Noma, deren Folgen von entstellten Gesichtern bis zum Verhungern reichen.

Praxis für Augenheilkunde

Die Dr.-Holzheu-Stiftung arbeitet unterdessen mit Partnern an einem Projekt im Bereich Ziniare in Burkina Faso, das sich die Bekämpfung der Krankheit Glaukom zur Aufgabe gesetzt hat, eine der Hauptursachen von Blindheit. In dieser Region unterstützen die Stiftung und der Verein auch den Aufbau einer Praxis für Augenheilkunde mit Optiker. 15.000 Euro investiert die Dr.-Holzheu-Stiftung laut ihrem Stellvertretenden Vorsitzenden Stefan Kunert in die Praxis. Insgesamt schießt sie jedes Jahr 20.000 Euro für Hilfsprojekte in Afrika zu.

Anstoß kam vor über 40 Jahren

Die medizinische Hilfe für die Menschen in Afrika ist dem ehemaligen Apotheker Holzheu ein Anliegen, seit er vor über 40 Jahren im Grenzgebiet von Algerien und Mali zu einem Mann gerufen wurde, der sich den Finger an einem Dorn aufgerissen und damit eine schwere Blutvergiftung zugezogen hatte. Dass in Afrika Menschen an medizinischen Problemen sterben, die im reichen Deutschland einfach und sicher zu behandeln sind, ließ den Apotheker seitdem nicht mehr ruhen. Er gründete seine Hilfsorganisation Parmed und die Dr.-Holzheu-Stiftung und brachte regelmäßig selbst Hilfsgüter zu verschiedenen Projekten in Afrika, die er unterstützte.