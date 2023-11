Das neue „Baron-Gütl-Haus“ in Hohenschwangau nimmt Form an

Das neue „Baron-Gütl-Haus“ ersetzt das historische Gebäude in Hohenschwangau, das 2020 abbrannte. In dem Neubau wird es ein Restaurant und einen Laden geben.

13.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

(Fast) alles, was Rang und Namen in und um Schwangau hat, war kürzlich zum Richtfest zum neuen „Baron-Gütl-Haus“ gekommen. Es ersetzt seinen Vorgänger, der 2020 abgebrannt ist. Als „Haus der Gastlichkeit“ soll der Neubau im Frühjahr 2025 eröffnet werden.

Bürgermeister Stefan Rinke wurde von Tourismusdirektor Florian Hoffrohne vertreten. Die Pfarrer Georg Guggemos (katholisch) und Peter Neubert (evangelisch) segneten das Haus, wie es üblich ist. Marco Cattaneo, Verwalter des Wittelsbacher Ausgleichsfonds in Hohenschwangau und Hausherr, bedankte sich in seiner Rede nicht zuletzt bei den Nachbarn, die die Baustelle über sich hatten ergehen lassen. Darüber hinaus freute er sich, dass es „auf der sauberen Baustelle keinen einzigen Unfall gegeben“ habe.

„Baron-Gütl-Haus“ in Hohenschwangau: Auch Gastronomie kommt

Das neue Haus soll eine „Haus der Gastlichkeit“ werden, in das eine Gastronomie mit Bedienung, eine Selbstbedienungsgaststätte sowie ein Einzelhandelsgeschäft einziehen sollen: „Was genau, das wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall soll es etwas Regionales sein“, so Cattaneo, der keine chinesische Ware an Chinesen verkaufen will. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2025 geplant.

Außerdem erinnerte Cattaneo in seiner Rede an den Brand 2020, bei dem das ursprüngliche Haus abgebrannt war. Weil dieses Anwesen bereits seit 1797 ein landwirtschaftliches Gebäude gewesen sei und seit genau 100 Jahren im Besitz des Wittelsbacher Ausgleichsfonds, habe man den Neubau erneut in diesem Stil erbaut. Das Haus entspreche dem Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens, so habe es der Lechbrucker Architekt Dr. Alexander Pfanzelt entworfen.

Die „Zimmerei Holzbau Peter Wörle“ aus Lechbruck hat alle Holzbauarbeiten am Neubau vorgenommen und wird diese auch weiter ausführen. „Nicht ganz allein“, sagt Samuel Wörle, Juniorchef der Zimmerei. „Wir haben uns Unterstützung beim Schichtlbau in Buching geholt“, war der Auftrag für die Zimmerei doch ein wenig zu groß.

Verkleidung aus Weißtannen

Den Neubau, der im Untergeschoss mit Ziegeln errichtet ist, wird im ersten Obergeschoß mit einer besonderen Verkleidung aus Weißtannen verschalt. Zurzeit würden 50 Weißtannen in einem Sägewerk dafür aufgearbeitet. „Das Haus … zwischen den beiden Schlössern soll Besucher erquicken“, lautete ein Satz, den Samuel Wörle in seiner Richtfestrede sprach, bevor ein Glas zerwarf, dessen Scherben Glück und Segen bringen sollen.