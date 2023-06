Die goldene Ära Füssens: Mit Tiefgang zurück in die Renaissance

Nicht als reines Spektakel lässt Füssen die Zeit der Besuche von Kaiser Maximilian wieder auferstehen. Es geht auch darum, Wissen entspannt zu vermitteln.

08.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Zeit um das Jahr 1500 gilt als goldene Ära Füssens: Damals machte Kaiser Maximilian I. mit seinem großen Gefolge oft Station in der kleinen Stadt. Daran will Füssen Tourismus und Marketing (FTM) in Zusammenarbeit mit der Agentur Bavamont von Freitag, 30. Juni, bis 2. Juli wieder erinnern. Aber nicht als „ein Spektakel, das rein optisch die Leute begeistert“, sagt FTM-Chef Stefan Fredlmeier. Denn auch bei dieser Veranstaltung sei Qualität wichtig – daher wolle man auf ganz entspannte Weise Wissen über die Ära vermitteln. Mit Tiefgang geht es also zurück zu „Füssen in der Renaissance“, wie die dreitägige Veranstaltung heißt.

Zwei Profis sorgen für den Tiefgang bei "Füssen in der Renaissance"

Für den Tiefgang sollen zwei Profis sorgen: So gibt es am Freitag, 30. Juni, 18.45 Uhr, einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Wolf von der Uni Augsburg. Er beleuchtet im Musiksaal im FTM-Gebäude die Geschichte der Stadt und die Lebensumstände ihrer Bürger in der Zeit Maximilians. „Wir wollten einen Vortrag speziell zu einem Füssener Thema“, sagt Christian Baumer von Bavamont und freut sich, dass es geklappt hat. Wissen vermitteln, ohne seine Zuhörer zu langweilen – das kann auch der renommierte Burgenforscher Dr. Joachim Zeune: Er bietet Führungen durch die Altstadt („Wehrhaftes Füssen“), im Hohen Schloss und zur Burgruine Hopfen an. Auch FTM organisiert an allen drei Tagen Mittelalter-Stadtführungen. Da der Andrang erfahrungsgemäß groß ist, die Plätze aber begrenzt sind, empfiehlt Tara Hartmann sich für diese Angebote online bei FTM anzumelden.

Herzstück der Veranstaltung ist an den drei Tagen wieder der historische Markt im Freyberg-Garten: Wie im vergangenen Jahr trifft man dort auf Handwerker, Marketenderinnen, Musikanten und Gaukler. Falknereivorführungen erinnern an die höfische Falkenjagd. Garküchen, tägliche Kinderritterturniere und am Samstagabend eine Feuershow runden das Angebot dort ab. Auch in der Füssener Altstadt ist an den drei Veranstaltungstagen einiges los. In der Reichenstraße wird am Samstag und Sonntag die „Kaisertafel“ aufgebaut und es gibt an beiden Nachmittagen um 14.45 Uhr einen Stadtrundgang mit Kaiser Maximilian I. und seinem Gefolge. Wie im Vorjahr soll Andreas Gobber aus Reutte als Kaiser fungieren – seine Gattin ist Corinna Sutter.

Das ist auf den Plätzen in der Altstadt Füssen geboten

Auf den Plätzen in der Altstadt können die Besucher Renaissancetänze und Gaukler, die Fahnenschwinger aus Hohentwiel sowie Fanfarenzüge aus Aulendorf und Laupheim erleben. Am Samstag, 19 Uhr, findet ein Sternmarsch der Fanfarenzüge und Fahnenschwinger zum Magnusplatz an der Kirche St. Mang statt. Ebenfalls am Samstag, 19.45 Uhr, gibt der Füssener Consort ein Konzert mit Renaissancemusik im Kolpinghaus am Schrannenplatz.