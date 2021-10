Wie Schlaganfall-Patienten in der Fachklinik Enzensberg behandelt werden

Ein Schlaganfall ist die dritthäufigste Todesursache. Im Notfall zählt jede Minute. Ein Allgäuer Chefarzt zu Risikofaktoren und Heilungschancen.

Ein Schlaganfall kann jeden treffen. Daran erinnert am 29. Oktober der Weltschlaganfalltag. Pro Jahr erleiden in Deutschland etwa 250 000 Menschen einen Schlaganfall, es ist die dritthäufigste Todesursache. Die Fachklinik Enzensberg begleitet seit knapp 40 Jahren Schlaganfallpatienten auf dem Weg der Rehabilitation, allein im Jahr 2020 wurden dort 665 behandelt. Die Reha untergliedert sich je nach Schwere der neurologischen Defizite in die Phasen B bis D. Wichtig sei dabei die Fähigkeit des Gehirns, ausgefallene Funktionen durch Lernprozesse wieder zu erlangen, sagt Dr. Hans-Jürgen Gdynia, Chefarzt der Abteilung Neurologie am Enzensberg.

Mangeldurchblutung des Gehirns

So läuft ein Schlaganfall in der Regel ab: In rund 80 Prozent der Fälle verstopft ein Blutgerinnsel die Gefäße, weshalb es zu einer Mangeldurchblutung des Gehirns kommt. In den Schlaganfalleinheiten der Akutkrankenhäuser erhalten Patientinnen und Patienten erste Hilfe. Oft können die Blutgerinnsel mit einem speziellen Medikament über Infusion aufgelöst oder mechanisch entfernt werden. (Lesen Sie auch: Wenn Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck gefährlich werden)

Schnellstmöglich Notarzt rufen

Chefarzt Gdynia ist es wichtig, der Bevölkerung zwei Dinge näher zu bringen. Erstens: „Falls Sie Symptome eines Schlaganfalls an sich oder ihrem Gegenüber erkennen wie eine Halbseitenlähmung oder Sprachstörung, rufen Sie schnellstmöglich den Notarzt.“ Dieser bringt sie sofort in eine Klinik mit einer spezialisierten Abteilung. Zweitens: „Jeder Schlaganfall hat Risikofaktoren“, sagt der Chefarzt laut Pressemitteilung. Dazu gehören unter anderem der Bluthochdruck, Rauchen, die Zuckererkrankung, eine Erhöhung der Blutfettwerte sowie bestimmte Herzrhythmusstörungen. Wunsch des Mediziners: „Arbeiten Sie daran, diese Risikofaktoren bei sich zu vermeiden beziehungsweise mit ihrem Hausarzt zu behandeln, dann haben sie sehr viel getan, um das Auftreten eines Schlaganfalls zu vermeiden.“

Intensive Betreuung erforderlich

Kommt es aber zu einem Schlaganfall, dann hat die Mehrzahl der Patientinnen und Patienten danach erhebliche körperliche Einschränkungen. Sei es, dass Grundsätzliches wie Schlucken und Sprechen neu erlernt werden muss oder auch ausgeprägte Lähmungen und Gangstörungen vorliegen. In der neurologischen Rehabilitation der Fachklinik Enzensberg arbeitet ein interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pflegenden, Therapeuten, Sozialdienst und anderer Berufsgruppen daran, die bestehenden Defizite so weit zu bessern, dass die Patienten wieder ein möglichst selbstständiges Leben führen können. „Wir arbeiten vor allem mit dem Phänomen der Neuroplastizität, das heißt, der Fähigkeit des Gehirns, ausgefallene Funktionen durch Lernprozesse wieder zu erlangen“, sagt Gdynia. „Dies gelingt erheblich gut, hinsichtlich der Prognose spielt die Größe des Schlaganfalls, das Alter der Patientinnen und Patienten sowie die Vorschädigung des Gehirns eine wichtige Rolle.“ (Lesen Sie auch: Schlaganfall und gefährlicher Bienenstich: Füssener Bergwacht rettet mehrere Wanderer)

Das Anziehen und Essen trainieren

In der sogenannten Neuro-Phase B leiden die Patienten noch unter einer erheblich gestörten Bewusstseinslage und benötigen intensive Betreuung. Hier kann der Patient meist nicht aktiv an den Therapien mitwirken. Im Fokus steht somit die aktivierende Pflege sowie die akutmedizinische Betreuung. „Teilweise sind die Patienten in dieser Phase noch so schwer betroffen, dass sie an einem Monitor überwacht werden müssen“, sagt der Chefarzt. Wie lange ein Patient in dieser Phase verbleibt, hängt von seinem individuellen Gesundheitszustand ab. In der Phase C seien die Patienten soweit stabilisiert und bewusstseinsklar, dass sie gemeinsam mit den Therapeuten beispielsweise die selbstständige Nahrungsaufnahme, Körperpflege oder auch das Anziehen trainieren können.

In der Phase D sind die Patienten bereits weitestgehend selbstständig in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass das Essen im Speisesaal eingenommen werden kann. Hauptziel in dieser Phase der Rehabilitation ist die Besserung oder Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit beziehungsweise die Minderung krankheitsbedingter Behinderungen. Denn die Patienten sollen nach dem Klinikaufenthalt wieder in ihre eigenen vier Wände zurückkehren und gegebenenfalls auch wieder ihrem Beruf nachgehen können.

Manche Schlaganfall-Patienten sind dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen

„Wir haben sowohl Patientinnen und Patienten, die bei uns alle Rehabilitationsphasen durchlaufen, als auch solche, die nach der Akutbehandlung in so einer guten gesundheitlichen Verfassung sind, dass eine Anschlussheilbehandlung, das heißt, die Reha der Phase D, ausreichend ist“, sagt Gdynia. „Auf der anderen Seite gibt es leider auch immer wieder Patienten, die dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen bleiben werden und die Rehabilitationsphasen C und D nicht erreichen.“ Ein Grund hierfür könne sein, dass Schlaganfallsymptome nicht richtig gedeutet wurden und Patienten zu spät ärztliche Hilfe gesucht haben. „Daher möchte ich nochmals an alle appellieren: Beim einem Schlaganfall gilt es, schnell zu handeln – „time is brain“ heißt es in der Medizin“, betont der Chefarzt. Wer Symptome wie Sprachstörungen oder Lähmungserscheinungen an sich oder anderen Menschen wahrnehmen, solle sofort zum Hörer greifen und die 112 wählen.

