Drogen- und Alkoholfahrten in Füssen und Umgebung

Im Ostallgäu hat die Polizei am Freitag Fahrer erwischt, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss Auto gefahren sind. Ein 25-Jähriger fuhr einem Mann über den Fuß.

11.09.2021 | Stand: 11:35 Uhr

Am Freitagabend wurden zunächst ein 26-jähriger Pkw-Fahrer und am späteren Abend ein 20-jähriger Pkw-Fahrer in Füssen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei beiden Kontrollen konnten die Beamten der Polizeiinspektion Füssen drogentypische Auffälligkeiten feststellen, heißt es im Polizeibericht. Die Vortests erhärteten in beiden Fällen den Verdacht. Beiden Männern wurde Blut abgenommen. Sollte das Blutergebnis den Verdacht bestätigen, kommen auf die Männer ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot zu.

In der Nacht wurde der Polizeiinspektion Füssen dann mitgeteilt, dass ein 25-jähriger Autofahrer auf der falschen Fahrbahnseite einem anderen Fahrer entgegenkam und nur durch ein Ausweichmanöver ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Im weiteren Verlauf musste der 25-Jährige verkehrsbedingt an einer roten Ampel halten und wurde von dem vorherigen Beinahe-Unfallgegner zur Rede gestellt.

Der 25-jährige fuhr jedoch los und über den Fuß des anderen Mannes. Etwa 500 Meter weiter verursachte der 25-Jährige einen Verkehrsunfall, indem er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in der Leitplanke landete. Die Polizeistreife vor Ort stellte starken Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, dass der 25-jährige unter starkem Alkoholeinfluss fuhr. Der Mann wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro. Der 25-jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

