Werden mehrere Wege in Füssen für Radler gesperrt?

Immer wieder geraten Fußgänger und Radfahrer aneinander, nun hat sich der Füssener Verkehrsausschuss mit zwei Wegen beschäftigt. Ein Appell an die Bürger.

18.10.2022 | Stand: 06:22 Uhr

Es ist ein Dauerkonflikt zwischen Radlern und Fußgängern, der sich durch das boomende E-Bike-Geschäft weiter verschärft. „Die E-Bikes werden zunehmend zum Problem“, stellte Bürgermeister Maximilian Eichstetter ( CSU) im Füssener Verkehrsausschuss grundsätzlich fest.

Bereits in einer vorherigen Sitzung wurde angeregt, an der König-Ludwig-Promenade und am Lechuferweg zu handeln. Der Ausschuss beschäftigte sich nun mit dem Verbot für Fahrradfahrer in diesen Straßen.

Konflikt zwischen Radfahrern und Fußgängern in Füssen: Fahrrad-Verbot am Lechuferweg noch nicht möglich

Schnell abgehakt und ins nächste Jahr verschoben hat das Gremium das Verbot am Lechuferweg. Der Grund: Damit der Radverkehr auf die Weidachstraße verlegt werden könne, brauche es die geplante Radwegverbindung zwischen B16 und Skatepark. Die Planung liege aktuell beim Staatlichen Bauamt Kempten. Die Umsetzung ist im Frühjahr/Sommer 2023 geplant, teilt Eichstetter mit. Das Ziel dieser Verbindung? Damit werde neben einem direkten Weg in die Innenstadt auch eine Alternative zum stark genutzten Lechuferweg geboten.

Ein Verbot von Fahrrädern am Lechuferweg soll also dann besprochen werden, wenn diese Verbindung vorhanden ist. „Das macht Sinn“, sagte Jürgen Doser (Freie Wähler). „Das müssen wir in einem Guss machen.“ Es gehe auch darum, die Leute nicht zu verwirren.

Verkehrsausschuss Stadt Füssen: Nicht jeder E-Biker ist ein Rowdy

Länger beschäftigte sich das Gremium mit dem Verbot für Fahrräder in der König-Ludwig-Promenade. Die Strecke ist beliebt und dient auch als Verbindung von der Altstadt zum Friedhof. Anfang September wurde in einer Sitzung angeregt, diesen Abschnitt wieder ausschließlich als Fußweg auszuweisen. „Leider hat das Fahrrad-Rowdytum mit den Elektrorädern zugenommen“, sagte Gremiumsmitglied Dr. Christoph Böhm (CSU) damals. Er berichtete von Beschwerden von Spaziergängern, die angepöbelt worden seien.

Lesen Sie auch: E-Bike-Boom im Allgäu birgt Zündstoff

Lesen Sie auch

Füssen: „Das Fahrrad-Rowdytum hat zugenommen“ Zoff auf Wegen

Während der jüngsten Sitzung appellierte Thomas Scheibel (Freie Wähler) deshalb an die Bürgerinnen und Bürger, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Kein Problem mit Radlern in der König-Ludwig-Promenade sieht Anna-Verena Jahn (Grüne). Sie sei dort ein bis zwei Mal pro Woche unterwegs, da der Weg Teil ihrer Jogging-Strecke ist. Gegen eine Verallgemeinerung bei der Kritik an E-Bike-Fahrern spricht sich Thomas Meiler (CSU) aus: „E-Bike-Fahrer sind nicht alle so.“ Im Verkehr müsse jeder aufpassen, er sei deshalb gegen eine Sperrung der König-Ludwig-Promenade.

König-Ludiwg-Promenade einst Fußgängern vorbehalten

Vor 15 Jahren sei der Weg nur für Fußgänger ausgewiesen gewesen, richtete Eichstetter den Blick zurück. Auch er appellierte an die Vernunft der Füssener, man müsse im Verkehr „aufeinander schauen“. Eine weitere Beschilderung lehnt Eichstetter ab, die hilft aus seiner Sicht nicht. Erstmal werde an der König-Ludwig-Promenade – genauso wie am Lechuferweg – nichts verändert, es bleibt so, wie es ist. Denn am Ende zog Thomas Meiler den Antrag zurück. Das Thema soll auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Lesen Sie auch: Warum die Parkgebühren in Füssen um 30 Prozent steigen