In das Gebäude des ehemaligen Fenebergs in Steingaden sollen bis zu 60 Geflüchtete einziehen. Die Gemeinde ist dafür, hat aber Wünsche an das Landratsamt.

10.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Landratsamt Weilheim-Schongau plant in Steingaden eine Unterkunft für Geflüchtete. Dafür soll der ehemalige Feneberg in ein Wohnhaus umgebaut werden. Nun hat sich der Gemeinderat Steingaden mit dem Thema beschäftigt – und wünsche geäußert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.