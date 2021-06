Ehepaar aus Hopferau bietet einen Schlachtraum zum Mieten an

Andreas und Brigitte Köpf vom gleichnamigen Gemeinschaftshof in Hopferau haben sich ein Geflügelschlachtmobil angeschafft. Damit fallen die Transportwege für die Tiere weg und der Konsument weiß, woher das Fleisch kommt

Idyllischer könnte es kaum sein: Fährt man durch den Weiler Wiedemen in Hopferau auf den Parkplatz des Hofladens des Gemeinschaftshofes Köpf fallen einem sofort saftige grüne Wiesen und ein weiter Blick in die Ostallgäuer Berge auf. Landwirt Andreas Köpf und seine Frau Brigitte haben sich dem Motto „Klasse statt Masse“ verschrieben: Die beiden wollen sich von der industriellen Landwirtschaft abheben. Nun haben sie sich auch Gedanken zum Schlachten gemacht und ein Geflügelschlachtmobil angeschafft – dieses habe Vorteile für Tiere, Landwirte und Verbraucher.

Vier mobile Hühnerställe zugelegt

Vor drei Jahren hat sich die Familie vier mobile Hühnerställe zugelegt. Rund um den Weiler grasen etwa 600 Tiere die Wiesen ab. Dabei tauchte ein Problem auf, berichtet Brigitte Köpf: „Wie und wo können unsere Hühner einmal im Jahr geschlachtet werden, ohne dass lange Transportwege zum nächsten Geflügelschlachthof zum Beispiel in Augsburg stattfinden müssen?“ Der Familie sei es wichtig, dass die Ketten geschlossen und für den Verbraucher vor allem transparent sind - wie können die Tiere also möglichst stressfrei geschlachtet werden? Und so ist die Idee für einen eigenen Schlachtraum entstanden. Weil der Platz am Hof allerdings begrenzt ist, entschieden sich Andreas und Brigitte Köpf für einen mobilen Schlachtwagen. „Ein weiterer Vorteil davon ist, dass auch viele andere davon profitieren“, sagt Andreas Köpf. Denn die beiden bieten das Geflügelschlachtmobil auch als Dienstleistung an und vermieten den Wagen an andere Landwirte. Wer Hühner schlachten möchte, kann sich das Geflügelschlachtmobil auf den Hof bestellen. „Wir benötigen dann einen Wasser- und Starkstromanschluss, sowie einen Möglichkeit, Kadaver zu entsorgen und eine Kühleinrichtung“, sagt Andreas Köpf. Der Hauptvorteil liege darin, dass die Tiere durch den wegfallenden Transport nicht unnötig gestresst werden. Außerdem sei es für Geflügelhalter mit kleinem Bestand, die beispielsweise nur ein paar Hühner halten und die Tierzucht nicht wirtschaftlich betreiben, eine gute Möglichkeit, die Tiere vor Ort zu schlachten. Die Köpfs haben eine Rinderzucht, Masthähnchen und die Freilaufställe. Die Nachfrage sei stetig über Mundpropaganda gewachsen, sagt Brigitte Köpf und berichtet aus eigener Erfahrung: Die Konsumenten legten immer mehr Wert auf regionale Produkte, sie wollen wissen, wo kommen Fleisch und Eier her und wer steckt als Produzent dahinter.

Alles ist mit den Behörden abgesprochen

Den für die Schlachtung notwendigen Sachkundenachweis hat Andreas Köpf. Die Räume des Schlachtmobils sind, wie es das Gesetz vorschreibt, getrennt: Einer für das Schlachten und Brühen, der andere, um das Tier auszunehmen. Alles sei mit den Behörden, etwa dem Veterinäramt, abgesprochen.

Der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands für Kaufbeuren, das Ostallgäu und Landsberg am Lech, Thomas Kölbl, erfährt durch die Anfrage unserer Redaktion von dem mobilen Geflügelschlachthof. „Ich bin absolut begeistert davon“, berichtet Kölbl. Er glaubt, dass es für viele Landwirte eine gute Möglichkeit ist, in die Vermarktung von Fleisch einzusteigen: „Die Schwelle ist durch geringere Kosten viel niedriger.“

Denn wer einen Schlachtraum anlegen will, sei erst mal mit hohen Investitionskosten und Hygieneregeln konfrontiert. Einen klaren Vorteil sieht er darin, dass lange stressige Transportwege für die Tiere wegfallen. Kölbl berichtet von einem ähnlichen Konzept einer mobilen Käserei. Die können Landwirte auch auf ihren Hof holen, um dort Käse anzufertigen, ohne selbst in Räumlichkeiten und Gerätschaften investieren zu müssen.

