Der erste Schutz: Plastikmäntel von den Amis, erinnert sich Alfred Köpf zurück. Was der Füssener in den 1940er Jahren alles erlebte.

02.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn seine Kameraden und er in den heißen Sommern der 1940er Jahre zu einem der Flächenbrände am Galgenbichl oder Kobel gerufen wurden, mussten sie noch alle Gerätschaften zu Fuß nach oben schleppen: Füssens Ehrenbürger Alfred Köpf kann sich noch gut an viele Einsätze nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Denn am 1. Mai 1946 trat er der Freiwilligen Feuerwehr Füssen-Stadt bei, seit 75 (!) Jahren ist er dort Mitglied.