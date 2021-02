Ein Familienunternehmen verändert sich: Bäckerei in Weizern entsteht neu

Die Bäckerei Feneberg in Weizern backt seit zwei Generationen Brotwaren für Eisenberg und Umgebung. Jetzt wird die Bäckerei umgebaut. Eine Familiengeschichte.

Von Albert Guggemos

23.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Die Bäckerei Feneberg in Weizern ist der einzig verbliebene Bäckereibetrieb in der Gemeinde Eisenberg und deshalb für die Versorgung der Einwohner von großer Bedeutung. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Eisenberg mit dem Abbruch und Neubau der Bäckerei befasst. Der Altbau soll weichen, der Verkaufsraum vergrößert werden, und mehr Sitzplätze entstehen. Zudem soll das Gebäude großräumig unterkellert und um einen Meter höher werden. Architekt Wolfgang Martin erklärte in der Sitzung das Vorhaben, bei dem der Eingang zum Verkaufsraum an der Nordseite verschwinden wird. Die Produktionsräume samt Konditorei sollen vergrößert werden, um Arbeitsabläufe zu koordinieren und zu vereinfachen.